"Me han dado las gracias", señala el vendedor de cupón que repartió 105.000 euros

"Es la primera vez que doy un premio y estoy muy ilusionado". El vendedor de la ONCE Pelayo Aladro estaba ayer encantado de haber repartido la suerte entre los vecinos de El Llano: un total de 105.000 euros repartidos en tres cupones, a razón de 35.000 euros cada uno de ellos en el sorteo del pasado lunes.

Una cantidad no muy elevada pero que ha llenado de alegría a los ganadores. No en vano, "los tres han venido ya a saludarme y a darme las gracias", reconocía ayer orgulloso Aladro en su punto de venta, en la esquina entre la Avenida de Schultz y la calle Ana María. Una zona que "se da bien, he logrado en dos años y pico que llevo vendiendo el cupón hacerme con una clientela fiel", señala el vendedor.

Tan fiel que "los premiados son habituales, gente del barrio que siempre me compra a diario, y por eso me presta mucho que les haya tocado y que hayan venido a contármelo y a agradecérmelo", explica, sin esperar invitación a cambio. "Con que ellos sean felices y lo disfruten, yo ya voy pagado", aseguraba ayer.

Lo que sí espera es "que este pellizco me ayude a vender un poco más, siempre ayuda un poco saber que has dado premio, aunque ya he cumplido los objetivos de venta, es una buena zona", afirma.

Nacido en México de padres asturianos emigrados, Pelayo Aladro hizo el camino inverso y ya lleva 20 años de vuelta en su región natal. "Soy astur-mexicano", relata con una sonrisa y con inconfundible acento hispanoamericano, dispuesto a a tratar de llevar la suerte a su clientela tantas veces como sea posible. "Son buena gente, estaría bien repetir", sostiene.

El cupón diario de la ONCE repartió en total 1.295.000 euros entre localidades de Andalucía, Cataluña, Asturias, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana, en 37 cupones premiados con 35.000 euros cada uno en el sorteo de este pasado lunes, 17 de junio.