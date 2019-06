Pablo Aguado y Paco Ureña, triunfadores en Sevilla y Madrid este año, debutarán en El Bibio

El compositor y músico Jaime Urrutia (Madrid, 1958), cabeza visible del mítico grupo "Gabinete Caligari", será uno de los protagonistas de la presentación de los carteles de la próxima feria taurina de Begoña, que se celebrará en El Bibio del 13 al 18 de agosto. Urrutia, cuyo abuelo fue buen amigo del maestro Juan Belmonte, nunca ha disimulado su afición a la fiesta de los toros. De hecho, es uno de los rostros característicos en muchos tendidos de las plazas españolas como Madrid, Bilbao y Gijón, y ha cantado temas con temática taurina desde los orígenes del grupo. El artista estará acompañado por el matador de toros retirado Fernando Cepeda y el empresario y responsable de la empresa Circuitos Taurinos, Carlos Zúñiga, en un acto que moderará Manfredo Álvarez y contará con el pregón taurino de Alfonso Peláez, articulista de LA NUEVA ESPAÑA de Gijón. La cita será mañana jueves, a las 20 horas, en el hotel Oca Palacio de la Llorea Spa de Gijón.

- Es usted asiduo a la plaza de toros de Gijón. ¿Qué tiene de distinto El Bibio?

-Los carteles, que suelen ser muy buenos tanto de ganaderías como de toreros. Carlos Zúñiga cuida mucho las ferias de sus plazas, pero especialmente la de Gijón. Las ferias del norte tienen cierto encanto. También voy a Bilbao porque tengo familia allí. Mi padre era de allí. A Santander he ido. Tienen un encanto especial, además que pilla en buenas fechas de vacaciones, aunque a veces me ha pillado tocando. El 15 de agosto es también una fecha en que los cantantes actuamos mucho. A Gijón he ido cuatro o cinco veces.

- Habla de Bilbao y Santander... ¿La feria de Gijón está a ese nivel?

-Gijón tiene mucha fama entre los taurinos, una fama de feria muy seria. No quiero hacer la pelota aquí a nadie, pero Carlos Zúñiga lleva muchos años haciendo un trabajo muy bueno en Gijón. Es una feria muy considerada entre los taurinos. A nivel de ganaderías y de toreros. Sé que viene toros de La Quinta, que gustan mucho en Madrid, por ejemplo.

- ¿Le gusta El Bibio?

-Tiene encanto, además de que he tocado allí. Fue a principios de los noventa y tengo un recuerdo de la plaza llena. Los cantantes también tocamos en plazas de toros, porque además de para torear sirven también para conciertos. De Gijón tengo el buen recuerdo de que el público siempre me ha dado todo. Además, grabé un disco, en el estudio de Jorge Muñoz-Cobo, de Doctor Explosion. Estuve un mes viviendo en Gijón y es una ciudad a la que tengo especial cariño.

- ¿Cuál es la mejor faena que recuerda en Gijón?

-Recuerdo una de Miguel Ángel Perera. Fernando Cepeda es amigo mío desde hace mucho tiempo y fue apoderado de Perera. Vamos a pasar un buen rato.

- Algunos aficionados asturianos temen que sea la última feria de Begoña.

-¿Por qué?

- Los cambios de gobierno, ya sabe usted.

-La plaza casi siempre está llena y hay mucha afición. Cometerían un error en cambiarlo, pero los políticos son como son. A ese respecto, no tengo nada que opinar.

- ¿Por qué ser taurino?

-Soy declaradamente taurino, pero no me gusta tampoco ir de abanderado de nada. Hay problema en el taurinismo. La propia gente del toro no está sabiendo luchar contra el antitaurinismo. Quizás no estén muy unidos. Pero el toreo es algo que está unido a nuestra cultura. El que no le guste que no vaya.

- ¿Y quién lo ve como una tortura al toro?

-Lo puedo entender. Hay días que me pongo a ver una corrida de toros fríamente y puedes considerar que al toro se le tortura. Cada uno lo ve a su forma. No soy de los que piensan eso, creo que el toro está criado para eso, para morir en la plaza. Si no hubiera toros no habría dehesas. Son tantas cosas y se han dicho tantas veces... Insisto, son los propios toreros los que deben defender su trabajo. Los aficionados podemos hacerlo, pero no me gusta hacer proselitismo del toreo. Soy aficionado, pago mi entrada y voy a los toros. Que nadie me acuse de nada.

- Usted le ha cantado a la fiesta de los toros. Con "La culpa fue del cha cha cha" o "Sangre española", dedicada a Belmonte, que era amigo de su abuelo, por ejemplo. ¿Los toros son fuente de inspiración?

-Con "Gabinete Caligari", nuestro primer LP es de 1983, se llamaba "Que Dios reparta suerte" y ahí venía ya "Sangre española", dedicada a Belmonte. Luego hicimos dos o tres canciones más. "La culpa fue del cha cha cha" tiene una letra que aborda la lidia de un toro. En su día nos pusieron como etiqueta "rock torero". A mí me gustaba mucho la etiqueta, porque en el fondo nos desmarcaba de otros grupos y nos daba mucha personalidad. Pero la mayoría de canciones no están dedicadas a eso. La etiqueta nos gustó siempre y yo aficioné a mis compañeros de grupo. Íbamos a los toros y nos gustaba, pero tenemos ciento y pico canciones que nada tienen que ver con el mundo de los toros.

- ¿Sería partidario de un espectáculo que fusionase su música con una corrida de toros?

-No lo veo. Recuerdo hace tiempo a Camarón de la Isla, palabras mayores, cantando en un festival en Badajoz a Curro Romero, pero no resultó porque el novillo no embestía. La música fundamental del toreo es el flamenco y el pasodoble. Rock y toros no mezclan muy bien. No lo veo. Los toros son algo muy ritual, tiene sus ritos y su forma de actuar.

- ¿No debería modernizarse las corridas de toros en el futuro?

-Vuelvo a lo mismo. No soy yo quien deba decirlo. Hay quien aboga por la corrida portuguesa, es decir, que no se mate al toro en la plaza, pero si esa es la modernidad no estoy de acuerdo. Insisto, mi mundo es la música, me gustan los toros, pero es el mundo taurino de quien depende hacer sus cambios y ver el futuro. Que está difícil, por cierto.