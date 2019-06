Proponen subir el sueldo de los ediles liberados para equipararse a los directores generales

Equiparar los sueldos de los ediles liberados a los de un director general, -lo que supone subir de los actuales 52.073 euros brutos al año a unos 58.000- tras dos mandatos de congelación en las nóminas de los políticos gijoneses es una de las propuestas que la portavoz del gobierno socialista, Marina Pineda, trasladó ayer a Ciudadanos, Foro, PP, Podemos, Vox e IU en la primera ronda de contactos para poner en marcha la nueva estructura del Ayuntamiento. El sueldo de la Alcaldesa pasaría de unos 65.000 a 68.000 euros y las dedicaciones parciales, que son al 75%, subirían de los 39.000 a los 43.000 euros.

La propuesta salarial, como el resto, están en el aire a falta de nuevos contactos, y cuenta con el tradicional rechazo de Podemos que fija en su propio código ético la limitación de sueldos de los políticos. No habría cambios, en principio, sobre las dietas de asistencia que oscilan ahora entre los 276 euros por pleno y los 137 por comisión o consejo de administración.

El mayor problema está en el reparto de las liberaciones. La ley marca un tope de 18 liberaciones exclusivas para un Pleno de 27 ediles como tiene Gijón. El PSOE ya adelantó que diez de sus once concejales gozarán de esa exclusividad. Su propuesta es que Ciudadanos, la segunda fuerza más votada y con cuatro concejales, disponga de dos. Y una completa por grupo se daría a Foro, Podemos y PP, que tienen tres concejales, Vox que tiene dos e IU que tiene uno. Aunque queda la opción de jugar con las dedicaciones parciales.

Ciudadanos, Vox e IU salían satisfechos de las reuniones. "Las cosas van cuadrando razonablemente", decía Eladio de la Concha, de Vox, que plantea dividir la liberación con su compañera y está a la espera de un espacio donde poder trabajar. No hubo tan buena acogida al plan del PSOE entre quienes tienen tres ediles y consideran que el reparto no es acorde a su representación. Trascendía que Foro solicita una liberación total y dos parciales, el PP tres dedicaciones parciales y Podemos aspira a dos completas. "Para nosotros no es una cuestión de dinero porque tenemos limitación de sueldos sino de tener capacidad de participación política, de poder dedicar tiempo al Ayuntamiento", explicaba Yolanda Huergo.

"No tiene sentido valorar subidas de sueldos cuando se reduce la asignación que se destina a los grupos políticos perdiendo las herramientas necesarias para poder ejercer su función. Fijarnos en lo que se acordó en 2015 nos parece lo correcto", explicaba el portavoz forista Jesús Martínez Salvador. En 2015, un PP con tres ediles consiguió más de lo que ahora pide Foro. Desde el PP, Ángeles Fernández-Ahuja, asegura que su grupo "nunca antepondrá intereses partidistas o personales a los intereses de los gijoneses".

Tampoco hay satisfacción en los partidos de la horquilla de los tres concejales con la dotación para personal de trabajo y la representación de cada grupo en las comisiones de Pleno. En el primer caso a Ciudadanos se le darían dos técnicos y un administrativo y al resto de los grupos un técnico y un administrativo. Y en el segundo el PSOE mantendría su poder con cuatro ediles por comisión, Ciudadanos tendría dos y el resto, uno. La proporcionalidad política del Pleno se mantendría en las juntas de los organismos autónomos pero no habría hueco para todos los partidos en los consejos de administración de las empresas municipales por la limitación de puestos que imponen sus estatutos. Cada grupo debe decidir su prioridad y el PSOE llegar a un acuerdo.