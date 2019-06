Un taxista gijonés, detenido por conducir bajo los efectos de las drogas

Un taxista gijonés ha sido detenido por la Policía Local después de ser sorprendido conduciendo bajo los efectos de las drogas tras tener un accidente en la avenida de Pablo Iglesias a las dos de la madruga.

Este individuo sufrió una colisión contra dos vehículos que estaban aparcados y quedó parcialmente apoyado sobre ellos. Los agentes identificaron al taxista y le realizaron las pruebas reglamentarias de alcohol y drogas, que dieron positivo en cocaína y hachís. El conductor, además, carecía de licencia municipal para conducir un taxi, y en un cacheo superficial se le intervino una bolsa de supuesta cocaína y seis trozos de supuesto hachís.



Despedido

El vehículo fue inmovilizado y trasladado al Depósito Municipal y se cursaron las denuncias correspondientes por conducir con presencia de drogas, por no mantener la atención en la conducción, por tenencia de drogas y por carecer de permiso municipal de conductor de auto taxi. Según manifestó a los agentes se había despistado por mirar una tablet mientras conducía. No obstante, desde la Radio Taxi Villa de Jovellanos, a la que pertenecía el taxi, aclaran que el detenido era una persona contratada para el servicio por el titular de la licencia. "No es titular de licencia, pero es una persona que se le contrató como asalariado y estaba a pruebas", explican desde la cooperativa. El dueño de la licencia, al tener conocimiento de estos hechos, "ha iniciado los trámites para despedir al conductor".