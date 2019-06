Los vecinos de El Natahoyo exigen abrir el paso de Pachín de Melás al Arbeyal

La paciencia de los vecinos de El Natahoyo está al límite. Al punto de que prevén realizar movilizaciones de no lograr que antes del sábado abran el paso de la calle Pachín de Melás hacia la playa de El Arbeyal. "El domingo pasado tuve que parar a la gente para que no tirasen las vallas, lo mantienen cerrado porque les da la gana, porque la obra está terminada y no hay ninguna máquina", asegura el presidente de la asociación de vecinos "Atalía", Álvaro Tuero. "Estamos cansados de que nos retrasen la fecha y nos engañen; si no abren el paso antes del sábado haremos movilizaciones", advierte el líder vecinal de El Natahoyo.

Álvaro Tuero sostiene que la promesa inicial es que el 30 de abril estarían finiquitadas las labores en la calle Pachín de Melás y se reabriría el paso. Llegó la fecha y al ver que seguía vallado se interesaron. "Nos dijeron que el 12 de mayo, y esperamos, pero es que ya pasó el 18 de julio y seguimos igual; a los vecinos ya no sé qué decirles porque me han mentido tantas veces que no sé qué decirles", lamentó el presidente de la asociación de vecinos "Atalía".

Las respuestas recibidas desde el Ayuntamiento, desvela Tuero, son que desde la promotora Solvia, mayoritaria en la junta de compensación del PERI de Santa Olaya, asegura que "hay que esperar a que siente el verde, porque todavía no está logrado". "Pues que pongan la valla al césped, pero que nos dejen pasar por la acera; porque muchos tardamos menos en llegar a Poniente que al Arbeyal", reflexiona Tuero, que urge soluciones.