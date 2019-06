"Nunca descargué nada", defiende el acusado de tener pornografía infantil

El gijonés procesado por tenencia de material pornográfico de menores en un disco duro y un teléfono móvil de su propiedad, que afronta un año de cárcel por un delito de corrupción de menores, negó ayer los cargos que le atribuye el Ministerio Fiscal. "No descargué nada, esos archivos no son míos y no sé cómo llegaron allí", explico ante la magistrada del Juzgado de lo Penal número 3 de Gijón.

El procesado, que respondió a todas las preguntas, explicó que motivo de su trabajo tiene acceso la investigación de este tipo de archivos y que pudo ser ahí cuando entraron esos documentos de vídeo e imágenes en los que se ven a menores desnudas. "Pudieron quedar ahí por temas de trabajo sin yo saberlo", explicó. No obstante, la fiscal enumeró una amplia lista de documentos -34 archivos de imagen, 57 audios de menores y varios vídeos- encontrados en sus dispositivos.

El acusado también explicó que tanto el disco duro como el móvil los había comprado "de segunda mano". Incluso que el disco duro "llevaba once años en un cajón porque se había estropeado". Fue al mandarlo a arreglar, "gracias a una oferta" que le permitía hacerlo sin coste, cuando el encargado de esa empresa de reparación, en Madrid, alertó a la Guardia Civil del material que contenía. "Siempre he mantenido lo mismo desde que me tomaron declaración, no son míos", reiteró ayer durante la vista oral. El juicio quedó visto para sentencia.

Juicio suspendido

El juicio contra un gijonés acusado de quedarse 76.000 euros de una anciana de 89 años aprovechándose de la amistad que les unía se suspendió ayer por segunda este año. Este juicio, donde el acusado afronta seis años de cárcel, estuvo fijado en abril, pero faltaba una prueba del banco que sigue sin llegar.