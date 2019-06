González: "El acto institucional de San Pedro son las medallas, no bendecir las aguas"

Una de las primeras decisiones de la nueva alcaldesa de Gijón, la socialista Ana González, ha resultado de lo más controvertida. González no asistirá al acto de bendición de las aguas de la bahía que se celebra cada año con motivo de la festividad del patrón, San Pedro, frente al Campo Valdés. González sería la primera alcaldesa socialista en no acudir al evento, en el que sí solían participar sus antecesores de las mismas siglas, Vicente Álvarez Areces y Paz Fernández Felgueroso.

Fue precisamente Fernández Felgueroso quien recuperó esta celebración, tal como comentó en su discurso de las bendición de las aguas del año pasado el párroco de San Pedro, Javier Gómez Cuesta. "Aunque esta fiesta padeció unos años un equivocado olvido y estuvo desdejada por la autoridad, la primera mujer que ostentó la alcaldía la restauró y le devolvió la solemnidad que siempre tuvo en la historia, dándole a su buen gobierno un aire maternal de conciliación y buen entendimiento; además de llamarse Paz, la practicó y la inculcó", relató el sacerdote en su intervención durante la celebración festiva de 2018.

Ana González apela a la Constitución, que consagra el Estado laico, para justificar su decisión. Y añade que esa determinación la toma "por una cuestión de respeto". A su juicio, la alcaldesa de Gijón "ha de representar a toda la ciudadanía, lo que implica desempeñar una actitud que abarque las creencias de todas y todos". Los actos de carácter religioso, asegura, "atañen únicamente a quienes profesan una determinada fe". La Alcaldesa defiende que la religión pertenece a la esfera de lo privado y una representante pública "no puede adoptar una posición de parte porque iría en contra de la propia esencia de su cargo".

González rechaza que la bendición de las aguas en San Pedro sea un acto institucional "sino un acto organizado por la parroquia". La mandataria local considera que el acto institucional de San Pedro es la anual entrega de medallas y distinciones de la ciudad. "Es allí donde como alcaldesa me corresponde estar, en un acto institucional en el que tienen cabida todas las personas, independientemente de su religión".

La decisión de la nueva alcaldesa cuenta con apoyos y opiniones en contra dentro de su propio partido. Así, el exconcejal Daniel Gutiérrez Granda comentó en las redes sociales que Ana González "empieza su mandato con un acierto" al anunciar que no asistirá a la bendición de las aguas en San Pedro. A juicio de Gutiérrez Granda, el Ayuntamiento "debe respetar a todos los gijoneses independientemente de sus creencias religiosas o la carencia de ellas. Las instituciones tienen que estar por encima de las practicas religiosas".

Por el contrario, históricos socialistas que prefieren mantener el anonimato consideran que la Alcaldesa "se equivoca" y "comete un error" al no tener en cuenta la actitud que mantuvieron sus antecesores en el cargo, por cuanto los anteriores alcaldes socialistas Paz Fernández Felgueroso y Vicente Álvarez Areces participaron en esta celebración "independientemente de sus creencias religiosas". A juicio de estos destacados militantes, "sería un gesto por su parte de "respeto institucional" que le reportaría "más beneficios que opiniones en contra" en el inicio de su mandato.

Crítico con la decisión de la Alcaldesa se mostró también Rubén Pérez Carcedo, concejal de Ciudadanos, quien considera "un error" que Ana González haya decidido no acudir a la bendición de las aguas, "acto que tiene gran tradición en nuestra ciudad organizado por la Asociación de Amigos de San Pedro y al que han acudido con normalidad los exalcaldes socialistas Vicente Álvarez Areces y Paz Fernández Felgueroso". Para Pérez Carcedo, el concepto de laicismo, "que también compartimos", no debe suponer que los representantes públicos no puedan participar en ningún acto religioso, "sino en preservar la neutralidad de las instituciones frente al hecho religioso y en defender la libertad de culto. Acudir es simplemente una señal de cortesía y respeto institucional, y no supone la adhesión del Ayuntamiento ni de la Alcaldesa a ningún culto religioso concreto".