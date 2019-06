"Arenas movedizas" sigue reinventándose

No estaba prevista inauguración alguna, pero Cristina de Silva y Nacho de la Vega, integrantes del colectivo Fium, optaron ayer por hacer un recorrido explicativo de la décimo séptima edición de "Arenas movedizas". "Seguimos reinventando el proyecto", afirmó la primera. Una referencia a la versatilidad de una iniciativa con la que se trata de explorar la nueva creación audiovisual, los entornos digitales y los nuevos formatos.

"Arenas movedizas", que nació ligada a los Encuentros de Juventud de Cabueñes, tuvo varias ediciones en las que hizo bandera de la ocupación de distintos espacios urbanos para mostrar los nuevos lenguajes audivisuales. Sus responsables han optado ahora por concentrar buena parte de las propuestas en el rehabilitado edificio de la antigua Escuela de Comercio, donde tiene sus dependencias la Oficina de Juventud del Ayuntamiento. Es quien impulsa "Arenas movedizas".

A la presentación acudió ayer el nuevo concejal de Cultura, Alberto Ferrao, en una de sus primeras intervenciones públicas desde que se han dado conocer las distintas responsabilidades del gobierno de la socialista Ana González. Dio a su apoyo a "Arenas movedizas" y agradeció el trabajo que ha permitido organizar esta décimo séptima edición. También estuvieron presentes las dos directoras de Laboral Centro de Arte, Lucía García y Karin Ohlenschläger.

Las líneas de interés de "Arenas movedizas" y del Centro de Arte de Cabueñes son, en realidad, confluyentes. "Nos interesan todas las disciplinas", indicó Nacho de la Vega. En la presentación intervino, además, Carmen Vázquez, o sea "Cursilove" . Es la autora del mural que ocupa una de las paredes del Espacio Joven de la Escuela de Comercio. Una obra que debe verse con las tradicionales gafas de 3D, con las que "comenzó la inmersión hace ya mucho tiempo", indicó De la Vega. En la misma planta, Héctor Monerris ofrece la historia interactiva "One Last Beat".

En otra de las plantas de Comercio se ofrece la propuesta "Gloomy Eyes", de Jorge Tereso y Fernando Maldonado. Es una serie animada de realidad virtual y su primer capítulo se estrenó en el Festival de Sundance. Y, además, "The Scream VR", de Sandra Paugam y Charles Ayats. Una experiencia de realidad virtual que permite el recorrido por "El grito", el célebre cuadro de Munch. A Ferrao se le vio muy interesado en la inmersión que proponen sus autores. Y más cosas: "Your Spiritual Temple Sucks", de John Hsu, una pieza de VR Cinema; "The Train Hamasen", de Kuan-Yuan Lai, o "Real Virtuality", de CosaMentale, otra experiencia de realidad virtual. Mañana, sábado, pueden verse en el salón de actos de la Escuela de Comercio, a partir de las siete de la tarde, hasta seis cortometrajes reunidos bajo el título "Lenguajes cruzados, imágenes mestizas". María Castellanos y Alberto Valverde, conocidos por sus colaboraciones con el Centro de Arte, imparten el taller "Wearables": creación de interfaces tecnológicas corporales". Y más realidad virtual en las antiguas cocinas de Laboral con "Hana Hana", de Mélodie Mousset.