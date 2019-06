El Consejero recomienda al futuro Gobierno regional que escinda Educación y Cultura

El consejero de Educación y Cultura del Principado, Genaro Alonso, recomendó ayer al futuro gobierno regional que presidirá Adrián Barbón que escinda en dos la actual consejería, una de Educación y otra de Cultura y Deportes. "No sé lo que hará el próximo Gobierno, pero yo abogaría por una separación de educación por una parte y cultura y deportes por otra. Es una cuestión sobre la que no me corresponde pronunciarme, pero creo que sería bueno", señaló poco antes de la celebración del acto de graduación del centro de FP de la Laboral.

Alonso, que dejará el cargo para volver a su trabajo como funcionario del Principado, repasó los logros de su consejería y los asuntos pendientes, entre los que citó que en materia de Cultura hay "aspectos claramente mejorables por el escaso presupuesto" con el que se ha contado.