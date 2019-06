Haber sido emprendedor pesa más que un máster en un currículo para Du Pont

"Nosotros cuando vemos un chaval que intentó un negocio, lo valoramos más que el que haya hecho un máster, porque la experiencia y la mentalidad que tiene ese chaval o esa chica de haber intentado un negocio, ya lo quieres para ti, porque tiene la mentalidad de lo que quieres tener en la empresa, que son empresarios". La presidenta para España y Portugal de la multinacional estadounidense Du Pont, Ángela Santianes, destacó ayer con estas palabras el valor que le dan en un currículo a la iniciativa empresarial, aunque haya acabado en un fracaso, llevando al emprendedor a buscarse un empleo por cuenta ajena. Santianes intervino ayer en el acto de graduación del alumnado de los sectores industrial y de servicios del Centro Integrado de Formación Profesional de la Universidad Laboral, 250 egresados de los grados medios y superior.

La alta directiva se dirigió tanto a los graduados como a sus familias. A los primeros para animarles a que sean empresarios, "porque es algo que nos hace falta; no puede ser que sólo estemos pensando en trabajar para otros. Hay gente que tiene buenas ideas y hay que animarlos a que intenten poner en práctica esas buenas ideas y si no funciona y tienen que trabajar, intentar apostar por muchísimos campos en los que puede haber trabajo, no limitarse sólo a uno y eso te va dando formación y si no te gusta mucho, te mueves al siguiente. A veces la gente se limita mucho a ir a por algo en concreto y si eso no sale, te quedas fuera del circuito".

A sus familias les dijo que no frenen a los jóvenes que quieran intentar promover un negocio, que no pasa nada si ese primer intento fracasa, y que les apoyen.

Para Ángela Santianes, fomentar las vocaciones emprendedoras no es algo sólo conveniente para los propios jóvenes, sino también necesario para el desarrollo de Asturias. Es preciso, en su opinión, "que surjan más empresarios, no puede ser que sigamos en las mismas empresas y que cuando a alguien le preguntas qué quiere ser de mayor diga que funcionario o trabajar en Arcelor o en Du Pont. La clave del éxito es intentar hacer algo por ti mismo", que es lo que ha llevado, agrega, a que Estados Unidos se haya convertido en la potencia económica que es y un ejemplo a seguir. "Es cuestión de mentalidad, Estados Unidos se come el mundo porque tiene esa mentalidad y es necesario que nuestros chavales y chavalinas intenten ese camino", agregó.

Muchos de los que ayer se graduaron ya tienen, en cambio, garantizado el trabajo por cuenta ajena. El director del centro de FP, Javier Cueli, explica que al menos el 90% de los alumnos de profesiones de la rama industrial conseguirán empleo de inmediato y de los que no se encargará FADE de dirigirlos a empresas que necesitan profesionales, apuntó. Cueli también apuntó que existe un alto índice de fracaso escolar en FP, en especial en los grados medios, en el que llega al 50%. En los grados superiores, el fracaso escolar oscila entre el 30% y el 40%, agregó. Entre los motivos, la "baja consideración social" de la FP.