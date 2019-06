El Ayuntamiento desbloqueará en la Junta de Gobierno del martes las obras de Tabacalera

La nueva Corporación retoma la actividad municipal habitual el próximo martes con la celebración de la primera Junta de Gobierno Local, en la que se dará luz verde a las obras en el edificio de Tabacalera, paradas desde el pasado mes de septiembre.

El final de las obras en el emblemático edificio de Cimadevilla estaba previsto en noviembre del año pasado, pero la Unión Temporal de Empresas Tabacalera, encargada de los trabajos, comunicó el pasado agosto que no había posibilidad de continuar los trabajos hasta que no se redactara y aprobara un proyecto modificado, "necesario e imprescindible". La actividad desde esa fecha es nula más allá de labores de mantenimiento porque la falta de ese modificado tenía para la UTE unos costes económicos no considerados inicialmente. Estaba pendiente un informe de la comisión de Patrimonio del Principado para dar el visto bueno a un modificado del proyecto, y ahora se espera sacar adelante de una vez por todas la modificación del contrato de obras de consolidación del edificio de la antigua fábrica de tabacos, con un plazo de ejecución de un mes. El coste total de la obra de consolidación del edificio histórico rondará los 5, 3 millones: medio millón más de lo previsto. Luego quedará decidir si se lleva a cabo la construcción del edificio de nueva planta que se preveía en el diseño original de 2010 y qué usos se dará a los espacios.

La primera Junta de Gobierno también se aprobarán las delegaciones de competencias en las concejalías de Desarrollo Urbanístico, Hacienda, Bienestar Social y Deportes, y se validará el contrato con la Autoridad Portuaria para la celebración de la "Semana negra".

González también se refirió ayer a la intención de rescatar a Dora Alonso como secretaria general del Ayuntamiento, un paso que "no se producirá de manera inmediata", si bien "no se sabe lo que pasará en el futuro", apuntó. Del mismo modo, mostró su conformidad con los plazos de Enagás para la apertura de la regasificadora en El Musel, cifrados en 18 meses, así como con la previsión de creación de puestos de trabajo.

La alcaldesa recordó que la semana próxima semana se retomarán las reuniones para intentar llegar a un acuerdo programático con Izquierda Unida, contrastando ambos programas electorales para analizar las coincidencias y las cuestiones importantes para cada partido. El encuentro con Podemos tendrá lugar la primera semana de julio, con la intención añadida de "no agotar el plazo legal de un mes" para celebrar el primer pleno.