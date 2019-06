Valeriano Claros: "Telecomunicación fue y continúa siendo la carrera del futuro"

"Cuando entré en la Escuela de Ingeniería en Madrid, en 1961, nos tomábamos el pelo diciendo que Ingeniería de Telecomunicación era la carrera del futuro y hoy sigue siéndolo", defendió ayer el exdirectivo de la Agencia Europea del Espacio (ESA), Valeriano Claros, asturiano de adopción por estar casado con una llanerense, que participó en la celebración de la Noche de las Telecomunicaciones, organizada por la delegación territorial de ingenieros del ramo en el Principado. Claros habló de "La misión Apolo y su impacto en las comunicaciones globales" y recordó la importancia de su especialidad en la carrera por la llegada del hombre a la Luna. Del problema de la falta de profesionales en la región, por la salida de promociones enteras al exterior, Claros aseguró que se trata de "un problema estructural; Asturias ha sido siempre la región de la minería pero no de la telecomunicación y no porque no haya profesionales para ello", puntualizó.

El exdirectivo de la ESA ha estado al frente de numerosas estaciones de seguimiento en España, y estuvo muy involucrado en el proyecto Apolo, siendo testigo de la llegada del hombre a la Luna. "En mi etapa, cuando terminábamos en la Universidad tenías al menos dos empresas esperándote, ofreciendo una formación para trabajar con ellos", recordó.

Además de la conferencia de Claros, en la noche de ayer fueron galardonados el ingeniero Cecilio Suárez González, por su dilatada trayectoria profesional como ingeniero de Telecomunicación, así como por su labor de promoción y difusión de la profesión en Asturias. Por su parte, a la empresa ADN Mobile Solutions se le reconoció su apuesta por la innovación, además de contar con jóvenes profesionales del ámbito de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones. En la actualidad cuentan en su plantilla con siete ingenieros de Telecomunicación, la mayoría de ellos formados en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, vecina a su emplazamiento en la Milla del Conocimiento.

Valeriano Claros apuntó durante su intervención que el trabajo del ingeniero de Telecomunicación es "más sordo" que otras especialidades pero puso como ejemplo proyectos trascendentales como el "Apolo" en el que participó él mismo.

La directiva de la Delegación de la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación en el Principado de Asturias y el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación continúa hoy con sus actividades en la ciudad. Durante la mañana mantendrán un encuentro con los delegados de otras asociaciones territoriales. Todo, para poner en valor la importancia de los "teleco" ante la creciente demanda del sector TIC.