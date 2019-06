La Alcaldesa afirma que el Jardín Botánico se centrará en su labor científica y divulgadora

El gobierno municipal socialista del Ayuntamiento de Gijón dará un giro de 180 grados a los usos del Jardín Botánico Atlántico. La alcaldesa, Ana González, así lo explicó ayer, durante una visita que realizó a las instalaciones, inauguradas el 25 de abril de 2003, cuando era alcaldesa de la ciudad la también socialista Paz Fernández Felgueroso.

"El plan fundamental es que el Botánico vuelva a ligarse a Medio Ambiente y se convierta en un área científica para la investigación y la divulgación medioambiental, que creo que es su labor fundamental, lo que no significa que no pueda haber algunas actividades que combinen esa actividad científica con aspectos lúdicos, pero el Botánico tiene que centrarse en el estudio y la divulgación medioambiental", afirmó la Alcaldesa, que asistió a la última de las dos jornadas que se celebraron en el Jardín Botánico Atlántico con ocasión del solsticio de verano.

"Esa es la idea fundamental y para lo que creo que debe utilizarse un jardín botánico, ya que de otra forma se desvirtúa y se estropea", recalcó Ana González, cuyo equipo está recabando opiniones entre expertos para llevar a cabo ese giro.

Ya en el año 2017 (durante la etapa de Foro en el gobierno municipal), Álvaro Bueno, que fue conservador del Jardín Botánico Atlántico, criticaba que "el problema se generó hace dos años, con la desaparición de la empresa que gestionaba específicamente el Jardín Botánico con su integración en la también empresa municipal Divertia, que es la que gestiona los festejos, y eso ya lo dice todo".

Incidía el exconservador en que "cuando alguien integra un jardín botánico en una empresa que se dedica a organizar festejos, la idea que tiene de un jardín botánico es la de un lugar para hacer fiestas y no otra cosa. Pero un jardín botánico es un museo, no un recinto para hacer festejos".

"Siempre tendrá que haber actividades de dinamización, pero siempre actividades que no interfieran, que no molesten al desarrollo del jardín, a las plantas, al ecosistema del botánico, lo que no significa encorsetar", subrayó la Alcaldesa, quien aún no tiene decidido, a la espera de las consultas que se están realizando a expertos, si el Jardín Botánico será "una empresa o un departamento; hay que mirar las dos opciones y elegir la que nos permita hacer la gestión más ágil".

Y sobre la supresión de Divertia, Ana González insistió en "dar un mensaje de tranquilidad, no habrá ajustes de personal, que estén todos tranquilos. No se trata de una forma encubierta de nada. Es entender la gestión de otra manera".