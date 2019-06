La prevención, clave para una sonrisa sana

La prevención es la clave en asuntos de salud y, por ende, en el sector de la odontología. La doctora Naira del Campo aconseja a sus pacientes que cuiden su salud bucodental y visiten al dentista al menos una vez al año para que los profesionales puedan actuar cuanto antes en caso de que se den problemas. "Son más eficaces las políticas de prevención. No lo ves a corto plazo pero generas tendencias y mecanismos correctores para el futuro", concreta Naira del Campo.

No es la primera vez que un paciente llega con un ligero dolor de muelas a una consulta y lo que parecía una molestia sin importancia se torna en un problema relevante que puede acarrear la pérdida de piezas dentales. Los dientes mal alineados, aunque se asocia a un mal efecto estético únicamente, pueden también acarrear importantes daños para la salud.

Lucir una sonrisa sana no solo es cuestión de estética. La clínica multidisciplinar que dirige Naira del Campo ofrece todos los servicios que se requieren para el cuidado de la salud de la boca. Para ello cuenta con profesionales especializados en los diferentes ámbitos de la odontología. "Una clínica dental con un dentista sin un equipo auxiliar unido, comprometido, preparado y motivado tiene muy difícil alcanzar el éxito u ofrecer excelencia a todos los niveles. No hay mayor satisfacción que trabajar en equipo", razona Naira del Campo. No menos importante es decir que aunque su clínica apenas tenga un año de trabajo a cuestas, la doctora Naira del Campo cuenta con una dilatada experiencia, la cual no cabe duda le ha ayudado a que su clínica esté, en tan poco tiempo, asentada en uno de los barrios de Gijón.

La clínica dispone de una renovada web: www.nairadelcampo.es donde se pueden consultar sus servicios. Para información y citas dispone de los teléfonos 984 391 745 y 684 642 147 (whatsapp).