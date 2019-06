Ecologistas alegan ante el "riesgo de explosiones" en la regasificadora

La Coordinadora Ecologista de Asturias sostiene que "más de 70.000 personas van a ver sus vidas amenazadas, ante el riesgo cierto de explosiones" en las instalaciones de la regasificadora de El Musel si esta se pone en funcionamiento. Así lo indicó ayer Fructuoso Pontigo, portavoz del grupo ecologista que hoy presentará alegaciones al informe de riesgo de accidentes que ha presentado Enagás, en la tramitación de la declaración de impacto ambiental de la planta.

En este informe, elaborado por la consultora Taxus para el operador logístico, se ciñe a solo unos metros fuera de las instalaciones de la regasificadora, la zona de intervención y alerta por accidente grave, por tanto, sin alcanzar a ninguna zona habitada ni a otras instalaciones de almacenamiento de productos energéticos en El Musel.

Se trata de unas conclusiones que no se creen los ecologistas, que afirman en sus alegaciones que "no creemos que en caso de un accidente dentro de las instalaciones, se limiten al perímetro de las propias instalaciones, no creemos viendo los accidentes de otras plantas que no se produzcan efectos significativos sobre su entorno a consecuencia de la ocurrencia de un accidente grave", recordando que en el radio de dos kilómetros desde la planta de Enagás residen unas 70.000 personas y se acumulan instalaciones de gases energéticos, como las de Repsol en la Campa Torres y en El Musel; de productos petrolíferos, como las de CLH, Agip y Petróleos asturianos en el Puerto y de carbón, como las de Ebhisa y su explanada trasera, colindante con la regasificadora.

Además, la Coordinadora señala en sus alegaciones que "no nos parece que el documento presentado estudie con detalle el efecto dominó" descrito en la legislación estatal sobre accidentes graves como la concatenación de efectos causantes de riesgo. Esto es, que un fallo que causara un accidente grave en la regasificadora pudiera dar lugar a otros sucesivos.

Los ecologistas insisten en pedir la demolición de la instalación y también alegan que no es necesaria y que aumentará la contaminación del aire y acústica en el oeste de Gijón, además del impacto paisajístico y sobre la fauna y flora marina por verter al Puerto agua con una temperatura inferior en cinco grados.