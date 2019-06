Nuevo Roces se echa a la calle para frenar la primera torre de trece plantas

El temor de los vecinos de Nuevo Roces a que sus viviendas se vean ensombrecidas por cuatro grandes torres de hasta 27 pisos de altura es más antiguo que el propio barrio. Cuando los primeros moradores estaban comprando sus viviendas sobre plano, hace una década, comenzaron a organizarse después de que la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) autorizase que se pudiera edificar hasta esa altura, según recuerda el secretario de la Asociación de Vecinos de Nuevo Roces, Miguel Bernardo. La crisis jugó a su favor y los solares previstos para las torres quedaron años en barbecho. Hasta ahora, cuando ya se está preparando la construcción de la primera, algo que ha vuelto a poner en pie de guerra al vecindario de los edificios más próximos, respaldado por la asociación vecinal y por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Gijón (FAV). Ayer, en asamblea, los afectados acordaron solicitar una reunión urgente con la CUOTA y otras con los grupos políticos municipales para que frenen esas edificaciones.

Esta primera torre, que se levantará cerca de la gasolinera de Nuevo Roces, está promovida por Construcciones San Bernardo. Su altura será de 13 plantas y no de las 27 autorizada, pero aún así no es asumible para la asociación vecinal, que promueve que se sume a la movilización todo el barrio, no solo contra esta torre, sino también contra las otras tres que están por venir, una de las cuales daría sombra al parque de Nuevo Roces. La altura máxima de los edificios que actualmente hay en el barrio es de 6 plantas.

Los afectados, apoyados por la asociación del barrio y por la FAV, preparan movilizaciones, que tuvieron ayer un aperitivo con una concentración ante la parcela en la que se prevé levantar la primera torre. El próximo jueves llevarán su protesta hasta El Cerillero, frente al piso piloto ubicado en la Avenida de La Argentina en el que se está comercializando esta torre, el jueves próximo a las seis y media de la tarde. La idea es presionar a la constructora "para que reconozca a los afectados y a la asociación de vecinos como interlocutores válidos para negociar alternativas", indicó en la asamblea el presidente de la FAV, Adrián Arias. El presidente de la federación explicó que el proyecto pasa por comenzar la construcción el febrero del próximo año, pero que van a "intentar paralizarlo" dado que la FAV apoya a los vecinos que están "apostando por un barrio más sostenible".

Los vecinos ya intentaron hace años frenar estos proyectos interponiendo una demanda judicial, que no prosperó dado que carecían de los 20.000 euros que les pedían para realizar un informe pericial sobre la proyección de sombras de las torres previstas en el barrio. Ahora intentarán conseguir sus objetivos con movilizaciones y esperan también que con apoyos políticos: "La Alcaldesa anterior se posicionó en contra de las torres; esperemos que la nueva también lo haga", indicó Alejandro López, vocal de urbanismo de la asociación vecinal de Nuevo Roces, en la asamblea a la que ayer acudieron medio centenar de vecinos afectados.

En la asamblea de ayer, los asistentes acordaron constituir un grupo de coordinación entre la FAV, la Asociación de Vecinos de Nuevo Roces y representantes de los principales edificios afectados para organizarse y la extensión de la campaña "Torres no" por todo el barrio y la ciudad con la difusión de pasquines informativos. La campaña contra las torres también se extenderá a las redes sociales y a la inauguración de la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA), a donde llevarán sus pancartas.