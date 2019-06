Samia pone voz al drama del refugiado

Nada sabía Cynthia Zebaze de su futuro cuando decidió cruzar en patera y embarazada los 5.000 kilómetros que separan su Camerún natal de España. Conocida más como "Samia", su nombre artístico, la soprano afincada en Gijón saltó a la fama hace unos meses en un programa televisivo de cazatalentos y, tal y como explicó ayer en un encuentro del Ateneo Jovellanos en la Escuela de Comercio, su éxito le ha hecho pasar de limpiar casas ajenas de la región a abarrotar salas y teatros. El aforo previsto para ayer, de hecho, dejó en la puerta a decenas de interesados.

Samia explicó que cuando decidió venirse a España 2010 no sabía muy bien lo que le esperaba. "Venimos pensando en un paraíso porque es lo que vemos en las películas, pero no sabemos que la gente aquí tampoco tiene trabajo", aseguró. Su plan, en realidad, era pasar por España de puntillas e instalarse definitivamente en Francia. "Al final acabé dando a luz en Oviedo, así que me quedé. Y menos mal: en Asturias estoy muy a gusto", agradeció la cantante, que también interpretó en directo varias piezas de ópera clásicas y algún cante tradicional de su ciudad de origen.