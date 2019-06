La bendición de las aguas se hará sin protesta de Asturias Laica tras la decisión de la Alcaldesa de no ir

Asturias Laica, asociación que defiende la separación entre Iglesia y Estado, no convocará este año la protesta que ha promovido en años anteriores contra la participación de autoridades civiles y militares en la bendición de las aguas, rito que cada año celebra la Iglesia de San Pedro el 29 de junio en El Muro con motivo de la celebración de la festividad patronal. Por primera vez, este año no acudirá a ese acto religioso la máxima autoridad municipal, tal como anunció la alcaldesa, Ana González.

La decisión de la Alcaldesa de no acudir a la bendición de las aguas es lo que ha llevado a Asturias Laica a no convocar este año la concentración de protesta en el Campo Valdés. La no participación del Ayuntamiento en ese acto religioso ya había sido propuesta en el mandato anterior por los tres grupos municipales de izquierdas, petición a la que la entonces alcaldesa, Carmen Moriyón, hizo oídos sordos.

El presidente de Asturias Laica, Luis Fernández, compareció esta mañana en el Ayuntamiento junto al líder de IU, Aurelio Martín, donde agradeció el apoyo a IU, Podemos y PSOE y también quiso agradecerle personalmente a la Alcaldesa su decisión, dado que "es Alcaldesa de todos, no de una determinada congregación religiosa".

Asturias Laica también lamenta "la contumacia de los partidos conservadores en repetir machaconamente la falacia de que es precisamente por respeto a sus creencias por lo que la Alcaldesa debe asistir a un acto confesional, ignorando y despreciando las creencias de los demás".

Pese a que el rito organizado por la Iglesia de San Pedro pasado mañana en El Muro no contará este año con participación de la regidora gijonesa, el presidente de Asturias Laica señala que "no lanzamos las campanas al vuelo; para llegar a un estado laico aún hay un camino muy largo".

Por su parte, el portavoz municipal de IU, Aurelio Martín, tras recordar las iniciativas de los grupos de la izquierda el año pasado para evitar la presencia institucional del Ayuntamiento en la bendición de las aguas, opinó que la decisión de la actual alcaldesa es "es un acierto que muestra coherencia con la mayoría del pleno y con los postulados y valores de la izquierda".