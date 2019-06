Fallece a los 105 años Enrique Von Riedt, el jesuita más longevo, vinculado a Gijón

El jesuita Enrique Von Riedt Meana (Colonia, Alemania, 1914) falleció el pasado martes en Salamanca a los 105 años. Era el jesuita más longevo de la Compañía de Jesús y estuvo vinculado con Gijón a través del colegio de la Inmaculada, la Universidad Laboral y en el Hogar San José. "Era un alemán de cabeza cuadrada del que todos pensaban que era estricto y severo, pero todo era teatralidad; Von Riedt era bondad de corazón, un ejemplo de vida y de saber estar que hizo muchos favores en silencio", recuerda el histórico profesor de la Inmaculada, José Antonio Fidalgo, con quien mantuvo una gran amistad desde que le dio clase en 1950.

Von Riedt ingresó en la Compañía en 1930, ordenándose dieciséis años después. Su primera etapa en Gijón estuvo ligada al colegio de la Inmaculada, donde ejerció como Prefecto de 1951 a 1956 para luego convertirse en rector del centro entre 1956 y 1962. "Le tocó una época dura, el colegio estaba en ruinas tras la Guerra Civil y trabajó muy duro por reconstruirlo y adecuar las enseñanzas a los nuevos planes de estudios; cumplió con creces su labor", recuerda Fidalgo.

Von Riedt, tras viajar de misionero a Chad, volvió durante cinco años (1971-1976) a la Universidad Laboral, entonces gestionada por la Compañía. Su última etapa en Gijón estuvo ligada al Hogar de San José, en El Natahoyo, donde ejerció como vicerrector entre 1981 y 1987.

El pasado mayo celebró su 105 cumpleaños en Salamanca, donde vivía desde que abandonó Gijón, pero ya con la salud muy deteriorada por la edad. "Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me ha dado la risa, y me ha dado el llanto?", cuentan que pronunció al despertar el día de su cumpleaños. La capilla de la comunidad de Salamanca acogerá una misa hoy a las once de la mañana.