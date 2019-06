Arrestan a un hombre de 48 años por un robo con arma blanca en el centro

Un hombre de 48 años resultó detenido la pasada madrugada por la Policía Local de Gijón después de cometer un robo con violencia e intimidación en pleno centro de la ciudad. Este individuo, que responde al nombre de Alfonso L. C. C. y al que no le consta domicilio conocido, asaltó a otro hombre con un arma blanca para robarle cuando caminaba por la calle Corrida sobre las 00.05 horas.

La víctima del robo, que ya había denunciado los hechos previamente ante la Policía Nacional en la comisaría de El Natahoyo, reconoció a su asaltante unas horas después y alertó de ello a los agentes de la Policía Local que se encontraban en ese momento montando un dispositivo de control de alcoholemia en la plaza del Carmen.

Intimidación

Fueron precisamente esos policías locales quienes dieron el alto al sospechoso en cuestión, al que identificaron y detuvieron por la presunta comisión del robo con violencia e intimidación. El afectado por el robo, de hecho, aseguró a los agentes de que se trataba de la misma persona que le había asaltado horas antes. Es por ello que, tras ser informado de sus derechos, el detenido fue puesto a disposición judicial ayer por la mañana.