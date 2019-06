"Es más difícil hacer cine a partir de los 40 si eres mujer", lamenta la actriz Eva Llorach

En el ocio de tipo audiovisual, el más consumido, el protagonismo de las mujeres tiende a tener una fecha de caducidad mucho más acelerada que la de sus compañeros varones. Así lo piensa la actriz Eva Llorach, una de las caras más visibles del cine español en el último año a raíz de su interpretación en la película de Carlos Vermut "Quién te cantará", por la que ganó el "Goya" como mejor actriz revelación. La murciana participa en un ciclo cultural de la Fundación Academia de Cine y la agencia de viajes B The Travel Brand, que tomó ayer como escenario la Escuela de Comercio de Gijón, para hablar de su trayectoria y de cómo compañeras de profesión de su edad (acaba de cumplir 40) lo empiezan a tener difícil para salir en la gran pantalla.

A Llorach el tema de la presencia de mujeres en el cine y la belleza asociada a la edad la llevaba preocupando hacía ya tiempo, así que se había prometido que si ganaba alguna de sus nominaciones al "Goya" apostaría por un discurso de agradecimiento, sí, pero también de protesta. "Gané algún otro premio y siempre suelto alguna reivindicación en los discursos, pero los 'Goya' son los más mediáticos y sabía que me la tenía que jugar", explica.

Dice que se la jugó porque a la hora de recoger su galardón se subió al escenario y pidió al resto de mujeres nominadas que se levantaran de sus asientos para demostrar la poca presencia femenina en la lista de candidatos. "Podría no haberse levantado nadie perfectamente y yo habría hecho un ridículo espantoso", bromea la intérprete, que presume de que la primera en atender a su petición fue Penélope Cruz. "Al final lo que queda claro es que tenemos que apoyarnos entre nosotras e intentar cambiar las cosas. En este sector las mujeres son igual de válidas pero no tienen para nada las mismas oportunidades", critica. "No es un decir por decir: se ha demostrado que en las películas de ciencia ficción, por ejemplo, los proyectos presentados por chicas no tienen mucha salida porque el presupuesto es más elevado al de otras temáticas. No confían en ellas", razona. Llorach también que cree que lograr una mayor presencia femenina en el cine exige, además, cruzar la frontera de la edad. "Parece que a partir de los 40 ya no podemos salir en pantalla o es más difícil que lo hagamos porque a la hora de elegir a las actrices impera un concepto de belleza muy efímero, pero yo tengo 40 y creo que estoy estupenda", bromea.

Fuera de la perspectiva de género, la otra gran reivindicación que lanza la actriz es que las instituciones fomenten ciclos como el de ayer para "llevar el cine a la calle". Llorach explica que gracias a "Quién te cantará" ha ido a hablar de su trabajo a pequeños festivales y teatros de pueblo, donde cada vez reafirma más su idea de que el cine no debería entender de clases. "Esta película de primeras puede parecer que está dirigida a un público como muy elitista, pero yo sigo comprobando que no es así. En espacios pequeños el público también lo entiende todo y yo disfruto mucho escuchando sus opiniones en los coloquios", agradece. Durante la charla la actriz desmitificó también algunas creencias asociadas al sector: "Eso de la vocación es relativo. Estudié Turismo porque me dieron una charla sobre ello en el instituto, así que si hubiese venido un ingeniero podría haber acabado siendo minera. Lo de actuar lo hice después, pero creo que forzamos mucho a los jóvenes para decidir quién quieren ser. Deben tomarse su tiempo".

En "Quién te cantará", Llorach interpreta el papel de Violeta, una mujer que convive con su vocación frustrada de ser cantante. Alivia su fracaso asistiendo con frecuencia a karaokes, en los que interpreta como si estuviese en un gran escenario las canciones de Lila (papel de Najwa Nimri), su artista favorita. "Ir a esos karaokes es la única manera que tiene de sentirse libre, su vida fuera de ahí es bastante triste y su relación con su hija, interpretada por Natalia de Molina, es muy conflictiva", concreta. Todo cambia cuando a esta aspirante a cantante le ofrecen trabajar codo a codo con su ídola, que tras una compleja enfermedad sufre amnesia y no recuerda nada acerca de su trayectoria. "Creo que es una película muy bonita porque todo gira alrededor de cómo Violeta enseña a Lila cuál fue su éxito y cómo cantaba. Ayuda a recordar quién fue a una persona que ya lo ha olvidado todo, y por eso creo que la gente conecta tan bien con ella", apunta.

Gracias a esta interpretación, un "Goya" a la mejor actriz revelación preside ahora el salón de la casa de Llorach: "Me está viniendo muy bien en los días de bajón, porque sólo tengo que pasarme por el salón y mirar a 'Paquito' en plan, vale, tengo un 'Goya'. Eso anima a cualquiera".