Foro achaca a "revanchismo y venganza" del PSOE su exclusión del Consejo del Plan de Vías de Gijón

"Revanchismo y venganza contra los partidos que lideraron hasta ahora el plan de vías de Gijón". En opinión del portavoz municipal de Foro Asturias, Jesús Martínez Salvador, esas son las motivaciones que han llevado al nuevo gobierno local del PSOE a excluir a Foro del Consejo de Administración de Gijón al Norte.

El gobierno local va a dejar fuera del consejo de Gijón al Norte a Foro Asturias y a Podemos, reservando en cambio puestos en el mismo para el PP, que cosechó menos votos en las últimas elecciones municipales, y para IU, que tiene dos concejales menos.

Desde Foro se acusa ahora al PSOE de dinamitar el escenario de diálogo en torno al plan de vías que se había logrado en el anterior mandato municipal. "Lejos del consenso y del diálogo con el que se debería de continuar la gestión de la mayor inversión histórica para nuestro municipio, el PSOE inicia el mandato cometiendo una gran equivocación", sostiene Martínez Salvador.

El líder municipal de Foro Asturias no se queda ahí, sino que aprovechó su comparecencia de prensa de esta mañana para lanzar también una puya respecto a la inclusión del PP en el consejo, indicando que el gobierno local socialista "se equivoca al elegir a los compañeros de viaje en el consejo de Gijón al Norte, hace muy pocas fechas mientras la alcaldesa Carmen Moriyón mostró una absoluta lealtad hacia la visita del Ministro Ábalos a Gijón, diciendo que 'hoy es un día muy importante, Gijón necesitaba respuestas y éstas han sido satisfactorias'", mientras que respecto a esa misma visita de Ábalos, "otros partidos que sí van a estar representados en el Consejo de Gijón al Norte, como el PP, a través de la que entonces era su candidata autonómica y a través del que era su portavoz en este Ayuntamiento de Gijón, catalogaba la visita del Ministro de Fomento como de una pantomima y de una tomadura de pelo".

Las explicaciones del PSOE para desbancar a Foro del consejo de Gijón al Norte en base a que no tiene representación en Madrid, no son válidas para Jesús Martínez Salvador, dado que "no tiene sentido hablar del peso que los partidos tienen en otras administraciones, cuando esas administraciones ya tienen sus propios representantes en Gijón al Norte".

En opinión de Martínez Salvador, en el consejo del organismo que gestiona el plan de vías de Gijón, debieran ser Foro Asturias y Podemos quienes acompañaran al PSOE y Ciudadanos, al ser los cuatro partidos más votados en Gijón en las pasadas elecciones municipales. "El PSOE debe reflexionar sobre esta decisión y revertirla, por justicia de lo que ha vivido esta ciudad", agrega.



Arcelor

Por otro lado, el portavoz municipal de Foro Asturias expresó la "máxima preocupación ante el nuevo aviso de Arcelor, que plantea prescindir de 200 trabajadores de su planta de Gijón y nos preguntamos si el Gobierno del Principado va a seguir resignado, como ha estado hasta ahora con Alcoa", haciendo un llamamiento público a la alcaldesa de Gijón, Ana González, para "que inste al gobierno de su mismo signo político a mover ficha, a exigir soluciones. Los gijoneses y asturianos no podemos permanecer impasibles mientras peligra nuestra industria básica", concluyó.