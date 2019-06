"Nadie va a cobrar sueldos millonarios en el Ayuntamiento", justifica Ana González

"Los salarios se deben renovar obligatoriamente cada cuatro años; no lo decido yo, lo marca la ley". Con estas palabras justificó ayer la alcaldesa de Gijón, Ana González, la subida de sueldos de los concejales liberados de la nueva Corporación y el suyo propio, que ascenderá a algo más de 67.000 euros anuales, una cifra superior a los casi 65.000 euros que ingresaba su antecesora. "Nadie va a cobrar sueldos millonarios", reflexionó la regidora durante el izado de la bandera arcoíris en el Ayuntamiento. "Yo como alcaldesa cobraré lo mismo que el funcionario con mayor salario más un euro, porque así lleva instalado mucho tiempo", añadió.

Ana González explicó ayer que la subida de sueldos a los concejales con dedicación exclusiva (algo más de 58.609 euros al año) se justifica en que de esta forma ingresarán lo mismo que las jefaturas administrativas del funcionariado. "Ser concejal de gobierno significa mucha responsabilidad y seremos las personas que vamos a mandar, somos los jefes del Ayuntamiento y como tal las hemos equiparado a los sueldos de las jefaturas administrativas", valoró González.

La alcaldesa socialista defendió que esta subida de sueldos "no ha sido la primera decisión" de su gobierno. De hecho, ni siquiera "está tomada" puesto que se hará efectiva en el próximo Pleno de organización, previsto para el 4 de julio. "Vamos a empezar a desmontar informaciones que no son correctas porque crea un cierto malestar; los sueldos se deben renovar obligatoriamente cada cuatro años y siempre se hace en el Pleno de organización, justo después del de investidura", explicó. "Cuando alguien va a un trabajo nuevo tiene que tener claro cuales son las normas de organización y las condiciones de su empleo", ejemplificó Ana González. No obstante, quiso dejar claro que solo cobrarán el sueldo de ediles con dedicación exclusiva y no dietas por asistir a los consejos "como ocurría en el primer mandato de Foro" hasta que se quitaron hace cuatro años "gracias a mi partido, el PSOE".

Otro de los temas del que salió al paso ayer la alcaldesa fueron las críticas de Foro Asturias y Podemos por quedarse fuera del consejo de administración de Gijón al Norte, sociedad en la que el Ayuntamiento debe asignar cuatro puestos, que fueron para PSOE, Ciudadanos, PP e IU. "Hay un número de miembros y punto. No entran todos y no sé por qué hay algunos que se creen que tienen más derecho que otros a estar", espetó Ana González. En lo referente al plan de vías, además, aseguró que una vez se constituya el nuevo gobierno regional acudirá al Ministerio de Fomento en compañía del consejero o consejera que ostente la cartera de Infraestructuras en el gobierno de Adrián Barbón.

La del Ministerio no será su única reunión. González también prometió buscar un encuentro con los responsables de Arcelor, que anunció el jueves reducir 200 empleos para salvar la siderurgia en Gijón. "Es una noticia preocupante, quiero tener prudencia y hablar con la empresa para enterarme del fondo del asunto porque es una empresa y un sector estratégico, pero la noticia es inquietante", aportó Ana González, que ayer por la mañana presidió el homenaje a 25 docentes de colegios e institutos de la ciudad que han alcanzado la jubilación .