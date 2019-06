Reabierto el paso a la playa de El Arbeyal por Pachín de Melás

Después de más de medio año cerrado, a primera hora de la tarde de ayer se reabrió el paso hacia la playa de El Arbeyal por la calle Pachín de Melás, que había quedado cortado el 1 de diciembre del año pasado para efectuar las obras de urbanización del Peri de Santa Olaya, promovido por Sdin Residencial (grupo Banco Sabadell).

Las obras, encargadas a la firma gijonesa Alvargonzález Contratas, aún no han concluido, pero están en su recta final. El Ayuntamiento ha rechazado recepcionar la parte ajardinada de esa urbanización, al parecer por la carencia de aspersores y bocas de riego y por problemas con la hierba.

Lo que la promotora sí ha entregado ya al Ayuntamiento es la zona viaria y también los espacios para aparcamiento en el Camino del Lucero y entre la sede de la EMA y el Instituto Oceanográfico.

Con la reapertura del tramo de la calle Pachín de Melás, los vecinos tendrán un acceso directo a la playa de El Arbeyal, como llevaban meses reclamando. En teoría ese paso debería de haber estado abierto pasado 30 de abril, pero la ejecución de la obra se fue demorando, con sucesivas prórrogas.

En cuanto a la zona de aparcamiento, la único que quedó habilitada para tal fin en la tarde de ayer es la del Camino del Lucero, mientras que el que está entre la EMA y el Oceanográfico no pudo ponerse a disposición de los ciudadanos por falta de vallas para separar ese espacio del que va a estar en obras para levantar una urbanización con 200 viviendas, comercializadas por Solvia. El inicio de la edificación no será inmediato. No habrá obras para el primer edificio al menos durante este verano, aunque las viviendas ya se están comercializando.

El presidente de la Asociación de Vecinos Atalía, de El Natahoyo, Álvaro Tuero, quiso ayer agradecer "el interés" mostrado por el nuevo gobierno municipal socialista por reabrir el paso en el tramo de la calle Pachín de Melás que había estado afectado por las obras. Tuero también reconoció a la EMA que haya asfaltado la rampa junto a su sede por la que se accede a la playa de El Arbeyal.