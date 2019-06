Floro: "Construyamos una ciudad que combata las soledades sociales y emocionales"

Con una intervención reflexiva en cuanto a su activismo solidario y emotiva en el plano personal por el reconocimiento que ayer recibió, Luis Manuel Flórez García, Floro, fundador y alma de Proyecto Hombre en Gijón, hizo ayer un llamamiento a los servicios públicos y a las administraciones a no ceñirse en prestar servicios sociales básicos a los más vulnerables, sino también a aportarles calidez. Un trabajo solidario e inclusivo "donde entre todos podamos construir una ciudad con espacios y redes que aparte de nutrir las necesidades básicas, posibiliten combatir las soledades sociales y emocionales de los usuarios y usuarias que lo sufren".

Floro, miembro de la Compañía de Jesús, fue uno de los fundadores en 1981 de Proyecto Hombre en el barrio de San Blas, en Madrid. Cinco años después regresó a Gijón para poner en marcha esta asociación de lucha contra la drogodependencia que definió como "un camino para la esperanza" de quienes se han visto engullidos por las drogas y de sus familias, construido desde la solidaridad.

Ayer señaló que "los servicios públicos, junto a las ONGs, aún estamos lejos de dar una respuesta plenamente satisfactoria" y planteó la necesidad de "seguir avanzando en los derechos que como seres humanos tenemos, en calidad y calidez de nuestros servicios, para mejorar la vida individual y social de nuestros conciudadanos así como seguir trabajando para que nuestra sociedad se entienda que los posicionamientos excluyentes de algunos o de algunas hiere la sensibilidad de la mayoría".

Su intervención se vio interrumpida por un instante cuando le embargó la emoción al dar las gracias por esta distinción "a la ciudad de Gijón donde llegué en 1967 con mis padres y hermanos, y donde me siento tan querido".

Una distinción que recibió como una confirmación de la decisión que tomó hace años de ayudar a los drogodependientes y a sus familias, que le hace pensar que su vida ha tenido sentido y que le anima "a seguir soñando en que otro mundo puede ser posible". Después de 33 años en primera linea, Floro anunció ayer que seguirá al pie del cañón: "Me pensiono, no me jubilo".