Elogio gijonés de "la gran compañía"

La unanimidad es una flor rara en el sistema político español, salvo quizás para el cultivo de alguna prebenda gremial. Por eso se agradece -y los gijoneses lo hacen, pese a su fama de críticos en ejercicio- que la entrega anual de medallas y distinciones en el teatro Jovellanos, coincidiendo con la celebración de San Pedro, transcurra ajena a las polémicas partidistas y al insoportable combate de los tuyos y los míos. Lo agradeció ayer el público que casi llenó el coliseo municipal. Y lo hizo en buenos términos, aplaudiendo cada una de las intervenciones y puesto en pie con el "Asturias, patria querida". La ciudad sabe que todos los galardonados reúnen currículum suficiente para el reconocimiento y el homenaje general: la medalla de oro que recibió el Hospital de Cabueñes y las de plata, concedidas a instituciones o personas de tanta brega como Xega, la Unión de Comerciantes, Luis Manuel Flórez García "Floro", Tita Caravera Bada, Soledad Lafuente García y Luis Miguel Piñera Entrialgo. También se entendieron los merecimientos al fallecido alcalde-presidente Vicente Álvarez Areces cuando la regidora de Gijón, Ana González, entregó a la viuda del político, Soledad Saavedra, el nombramiento de aquél como hijo predilecto de la ciudad.

La Alcaldesa, que intervenía por primera vez en uno de los actos institucionales más importantes del año gijonés, cuidó las palabras. Sigue palpitante la controversia por su decisión de no participar en la llamada "bendición de las aguas", que se celebró en la mañana de ayer al pie de la iglesia de San Pedro, frente al Cantábrico. No escurrió el bulto ideológico en algunos tramos de su discurso, que duró diecisiete minutos y en el que hizo el elogio pertinente de todos los galardonados. Puso el énfasis en sus convicciones, a sabiendas de que algún compañero de Corporación que compartía silla en el escenario del Jovellanos la miraba con atención: "No podemos consentir que quienes esgrimen y airean una visión retrógrada y trasnochada del mundo y de la vida impongan su criterio". Fue al repasar la trayectoria de la Asociación de Gais, Lesbianas, Transexuales y Bisexuales (Xega y, ahora, Xente LGTBI Astur).

Ana González, que fue consejera de Educación y Cultura en el primer Gobierno de Javier Fernández, citó a Jovellanos. Suele ser fórmula magistral de todos los remedios. Como el gijonés, faro de la Ilustración española, escribió de casi todo y lo hizo además con meollo, es citado lo mismo por tirios y troyanos, los unos y los otros. La Alcaldesa optó ayer por una de esas reflexiones, puesta entre interrogantes persuasivos, que burilaron los gijoneses en el monumento que recuerda al gran polígrafo en la plaza Seis de Agosto: "¿Por ventura es la sociedad otra cosa que una gran compañía en que cada uno pone sus fuerzas y sus luces y las consagra al bien de los demás?".

Una idea genuinamente ilustrada: la convivencia como pacto en el que cada persona da lo mejor de sí en beneficio de todos. El motor que viene alimentando a todos los que recibieron ayer el aplauso ciudadano y los parabienes de los munícipes.

La entrega comenzó a las siete de la tarde: policías locales en traje de gala, con sus cascos empenachados, y la Banda de Música afinando desde el foso conocidas melodías. Ramos de flores blancas y rojas, los colores citadinos, sobre el escenario. A la izquierda del espectador, los agasajados; a la derecha, los portavoces de los grupos políticos municipales, con la Alcaldesa al fondo. Y en el centro, dando fe de los acuerdos plenarios, el secretario del Ayuntamiento: Miguel Ángel de Diego. Formalidad, sin pasarse.

La Alcaldesa deslizó en sus intervención algunas convicciones más: "la importancia de mantener los recursos públicos". Sanchista de primera hora, no sólo defendió el legado del fallecido Areces ("inmenso, en su cantidad y en su calidad"), sino que dio un paso a la búsqueda del restaño de las heridas de la última batalla socialista: "lamentar que este homenaje llegue tan tarde". Soledad Saavedra, la viuda de Areces, tiro de entereza para no doblar ante la emoción e hiló una intervención que parte del público aplaudió de pie. Un reconocimiento a un político que ha dejado su impronta en Gijón y en Asturias. Lo saben hasta sus adversarios. "Una historia de amor" con su ciudad, como recordó su compañera. No hay pasión duradera sin altibajos.

Los discursos de todos los galardonados fueron coherentes con la citada reflexión de Jovellanos. También con sus biografías o con la historia de las instituciones premiadas. Luismi Piñera, que recordó sus dos décadas de colaboración con LA NUEVA ESPAÑA, defendió una "historia de la gente corriente". Floro se alejó de los "posicionamientos excluyentes". Soledad Lafuente, veterana de las luchas de Ike, reivindicó el Gijón rural. Otra activista vecinal, Tita Caravera, puso al público en línea con su feminismo de primera hora y su pelea por la mejora de los barrios. Sara Menéndez, que se acompañó en el escenario de la gerente de la Unión de Comerciantes, Carmen Moreno, ondeó la bandera del compromiso con una "ciudad amable". José Manuel González, fundador de Xega, reivindicó la "diversidad" junto a Irene Saavedra: "Ni un paso atrás". Lució la bandera arcoíris en el anfiteatro del Jovellanos. Y el gerente del área sanitaria quinta, Miguel Rodríguez, quiso poner la venda antes de la herida: obras en el Hospital de Cabueñes, así que comprensión.