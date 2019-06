Quejas por una entrevista

El pasado domingo 9 de junio se publicó en LA NUEVA ESPAÑA de Gijón una entrevista que me hizo Cuca Alonso. Mi nombre es Angélica Miras y el objeto de la entrevista era hablar de una actividad que viene aconteciendo cada año y desde hace ya ocho en Gijón. Esta actividad de la que fui la impulsora y que a día de hoy se saca adelante gracias a la participación de más de cien voluntarios consta de la realización de almohadas en forma de corazón que son donadas a los hospitales de Asturias para que se entreguen a las pacientes operadas de cáncer de mama y así ayuden a paliar las distintas molestias de la cirugía.

La persona a la que aludo me solicitó una entrevista, a la que accedí con mucha gratitud pues esta actividad necesita ser conocida para poder mantenerla año tras año. La entrevistadora me formuló varias preguntas, no muchas, a menudo se desconcentraba ya que su teléfono táctil, que usaba de grabadora, se interrumpía constantemente y luego le costaba mucho trabajo retomar la grabación. Yo, conocedora del funcionamiento de estos teléfonos, amablemente le indicaba dónde debía pulsar y finalmente, después de varios intentos, terminamos la entrevista.

Algunas preguntas que me formuló fueron: si tenía miedo a la muerte, cuántas clientas me visitaban, qué pienso de Dios, cuántos hijos tengo, por qué no tuve más? preguntas que no entiendo el interés que puedan tener para sus lectores, pero que respondí. Mi sorpresa llegó cuando leí la entrevista publicada. Sorpresa y disgusto porque algunas de las preguntas que aparecían nunca me las formuló y, por consiguiente, nunca las respondí. El titular de la entrevista, que cito textual: "Con tantos cánceres en el mundo pensé que era bueno sumarme a una iniciativa solidaria", jamás lo dije ni de esa ni de otra forma.Tampoco me preguntó si yo estaba cansada y obviamente no le contesté: "Sí, pero me aguanto". No le dije que hacía esta actividad para estar tranquila conmigo misma y, por supuesto, jamás le dije que la mortalidad en el cáncer de mama está desaparecida, que no hay fallecimientos y que si los hay es por abandono.

Esta entrevista, que iba acompañada de una fotografía mía en mi taller, me hizo quedar ante todo el mundo como una completa estúpida, ensuciando mi imagen y provocando un aluvión de críticas y comentarios hirientes contra mí en las redes sociales. Llamé a la redacción del periódico y pedí en repetidas ocasiones que se pidieran disculpas públicas a todas aquellas personas que se sintieron dolidas y también a mí por publicar esas afirmaciones en mi nombre. Considero que una entrevista parcialmente inexacta atenta contra los principios del periodismo y contra cualquier principio ético. El periódico lo único que hizo al respecto fue publicar que hubo un error de trascripción en esta última pregunta, la más polémica, y que esa contestación yo no la había dicho, pero nada de disculparse. Ante la impotencia que me produce todo lo acontecido solo me queda pedirle la publicación íntegra de esta carta y trasladar a los lectores mis disculpas por algo de lo que no me siento responsable.