Prestigiosos bailarines israelíes ofrecen un curso de danza en el Conservatorio

El Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón acoge desde ayer la tercera edición del "Intensive Contemporary Dance Course". El curso ideado por la bailarina y coreógrafa israelí Dana Raz y la presidenta de la Asociación de Profesionales de la Danza de Asturias, Elisa Novo, se prolongará hasta el próximo viernes, día 5. Los bailarines Sharon Fridman, Oryan Yohana, Dor Mamalia y Dana Raz son los encargados de impartir las clases de enfoque práctico con raíz en la danza contemporánea israelí. Además, los alumnos del curso tendrán la experiencia de trabajar con los coreógrafos en un proceso de creación profesional.

Sharon Fridman basa su trabajo en el lenguaje del Contact, la dimensión social de la danza y la ruptura de la cuarta pared. Su pieza "Kukai", para la compañía de danza "Errentia Kukai", obtuvo este año el premio "Max" a la mejor coreografía. Numerosas compañías internacionales usan sus obras en su repertorio, algunas de ellas como el Ballet Nacional de Paraguay o LaMov Compañía de Danza, española.

Oryan Yohanan es una artista multidisciplinar que obtuvo "The Culture and Sport Minister Prize" por su trayectoria en Kibbutz Contemporary Dance Company. Ha bailado con coreógrafos como Sahar Azimi o Idit Herman y participado en festivales como Curtain Up o International Exposure.

Dor Mamalia ha destacado por sus papeles en coreografías de William Forsythe o Marco Goecke. Trabaja en un dueto con el bailarín y coreógrafo Dariusz Nowak, titulado "Into me, see", seleccionado para abrir el Jewish Art's Festival Zurich.

Dana Raz es maestra principal de Danza Contemporánea en International Dance Village y creadora independiente. Como gerente de Dana Raz Dance Proyects imparte workshops en todo el mundo. Ofrece una formación basada en el uso de un lenguaje propio.