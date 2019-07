Un toque femenino en la carga de barcos

Es la única chica estibadora formada este año, y si todo sale bien, se incorporará a trabajar al puerto de El Musel, donde sería la cuarta mujer en un mundo eminentemente masculino. Una perspectiva que, lejos de asustar a Paula Delgado, la llena de ilusión porque "es lo que quería hacer, me encanta este mundo y no me es desconocido desde hace diez años", explicaba ayer antes de recoger su diploma.

No en vano, su novio y muchos de sus amigos son estibadores y "es algo que me llama la atención, los estudios me han gustado mucho porque son la explicación a muchas cosas de las que ya había oído hablar", apunta, encantada con haberse formado para un ámbito laboral "muy interesante, me muero de ganas de empezar a trabajar", asegura.

De hecho "cuando me presenté al examen de selección para obtener el certificado profesional de estiba creía que no me iban a coger, pero cuando vi que estaba entre los primeros no me lo podía creer, siempre he querido hacer esto", cuenta entusiasmada, con la esperanza de encontrar pronto trabajo. Algo factible, porque tal y como explica, "estamos en un momento de relevo generacional y se necesita gente".