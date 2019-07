Kimonos, qué monos

Los gijoneses amantes del mundo oriental están de enhorabuena. El "Market" del festival metrópoli acoge entre sus numerosos stands la marca Sugoi Hunter, especializada desde sus inicios en la moda japonesa como kimonos, hamakas, pantalones que parecen una falda, y haoris, similares a los kimonos pero más cortos y ligeros.

"Viví unos años en Japón y me enamoré tanto de la cultura como de su estilismo. Aprendí mucho de las amistades que allí hice y me traje algunas cosas a casa. Me sorprendí con la acogida y por eso decidí comenzar el proyecto", asegura la asturiana Sara Hoshi, responsable de la exposición que lleva en Metrópoli desde el pasado viernes y continuará hasta el domingo por la noche. La cantante de Fuel Fandango, que actuó el lunes en el festival veraniego de Gijón, compró el kimono con el que se subió al escenario.

La tendencia japonesa acumula años de éxito en el mundo de la moda. Cada día son más las personas que se animan a combinar un kimono para salir a la calle o incluso se decantan por lucirlos en ocasiones especiales como eventos o bodas. "La tendencia exótica de lo japonés hace que la creatividad de la gente aflore. Hay que añadir que Japón es un destino por el que mucha gente se está inclinando a día de hoy, y a través de la ropa muchos turistas buscan mimetizarse con la cultura", añade Sara Hoshi, quien reconoce que cada vez más personas acuden a ella para saber más cosas sobre el mundo oriental.

Se trata en parte de una moda vintage basada en una selección de vestimentas antiguas que se remontan a los primeros años del pasado siglo. Según Hoshi, el trabajo artesanal y el material que se utilizaban entonces en Japón eran de mayor calidad y garantía. "El auge de comprar aquello denominado vintage hace que la gente prefiera gastarse su dinero en algo que tenga una historia propia", señala. Algunos de los kimonos han sido reciclados, pues llegados de Japón con algún tipo de desperfecto, vuelven a recuperarse tratando la seda a mano.

Son prendas para cualquier época del año. "La seda, al ser auténtica, ofrece una sensación termorreguladora, por lo que en invierno podemos combinar un kimono con un jersey por debajo o en verano utilizarlo a modo de chaqueta por si refresca, que aquí en Asturias nunca viene mal. No es producto estacional", garantiza Lidia Romero, también especialista en este tipo de moda.

Liliana Arce, una joven de 15 años que confiesa ser una amante del anime, se acercó al stand para curiosear. "Hace tiempo que me gusta la cultura oriental, por lo que si tengo la oportunidad me gustaría vestir este tipo de prendas. Aunque a veces pienso que pueden llegar a pensar que voy disfrazada", comenta la joven acompañada de un par de amigas. Caso contrario es el de Mercedes Pestaña, de 51 años, que mientras echa un vistazo a las prendas de la exposición reconoce tener en su armario algún kimono. "Siempre me ha gustado mucho esta cultura. Tengo algún tatuaje que hace referencia y además he practicado tai chi durante muchos años. No me daría vergüenza ponérmelo, aunque quizá sea demasiado festivo para un día normal", añade.

Tanto Sara Hoshi como Lidia Romero predican con el ejemplo luciendo dos haoris combinados de tal forma que en absoluto llaman la atención. "Los kimonos son chaquetas abiertas, por lo que no tienen botones. Esto facilita la oferta de tallas, ya que pueden utilizarlos utilizando desde una 36 hasta una 46", concluyen.