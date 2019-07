Los populares aceptan liberaciones parciales para unirse a Gijón al Norte

El grupo municipal del Partido Popular en Gijón tiene claro que en este nuevo mandato "perderá dinero", al menos, si se compara al que recibía con el de Carmen Moriyón. El reparto de ediles liberados (con dedicación exclusiva y sueldo completo), aunque hace un par de semanas parecía un problema, se ha aceptado con resignación en el equipo de Alberto López-Asenjo, que acepta tres liberaciones parciales (sumadas serían dos completas), contra las dos íntegras y otra parcial de las que disponían antes. A cambio han conseguido lo que para ellos era "prioritario": formar parte de los consejos de administración de Gijón al Norte y Fundación del Metal. "Nuestro interés era poder estar presentes en esas reuniones; preferimos controlar que haya un equilibro entre el gasto y la gestión eficiente de los recursos antes que nuestra propia remuneración", aseguró ayer el líder del grupo.

Pese a asumir esta bajada salarial, en realidad será esta propuesta la única en la que los populares todavía tienen dudas y, suponen, les llevará a su abstención en el Pleno de hoy. "Estamos de acuerdo, pero a esta medida va a asociada la de la subida de salarios, y ahí es donde discrepamos. Propusimos otras fórmulas pero no hemos llegado a un acuerdo", matizó Asenjo. Una de estas alternativas fue que los ediles acordasen "autocongelarse" sus salarios durante un año para que la subida "no fuese tan brusca". Pese a la negativa, el PP está dispuesto a abstenerse para no bloquear su aprobación.

Asenjo también aplaudió la labor la "gran sensibilidad social" mostrada estas semanas por los socialistas y cree que esa liberación perdida a cambio de volver a formar parte en los dos consejos citados ha sido "un trato justo", pese a que reconoce que de ahora en adelante la organización interna del PP será "más difícil". "También perdemos a algún asesor, pero con la ayuda de afiliados sí que nos vemos capaces de cubrir todas las áreas", matizó el líder. La edil Ángeles Fernández-Ahúja, por su parte, recordó que su partido había quedado excluido de ambos grupos en el mandato de Foro. "Sospechamos los motivos; en ese momento convenía tener el apoyo de Xixón Sí Puede", espetó. También a cambio de la buena actitud de los socialistas, además de no bloquear ninguna medida hoy el grupo también dará luz verde a "varias iniciativas" del gobierno en la próxima junta de portavoces.