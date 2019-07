Arde una nave abandonada en el polígono de Lloreda

Alrededor de las once de la mañana de ayer comenzaban a arder las instalaciones -ya vacías y desmanteladas- de la empresa Agalsa (Asturiana Galvanizadora SL), en proceso concursal, en el polígono de Lloreda. No hubo que lamentar daños personales aunque la columna era muy visible desde varias vías de comunicación.La empresa afectada se encuentra en proceso concursal. Los bomberos comprobaron a su llegada al polígono de la Juvería, donde tuvo lugar el suceso, que el fuego afectaba a un gran apilamiento de material combustible sólido de distinta índole, y también a la cubierta plástica de la nave. Una vez comprobado que no había víctimas ni riesgo eléctrico o similares, se procedió a la extinción del incendio, en el que participaron un total de nueve efectivos del Servicio de Extinción de Incendios. Por el momento se desconoce el origen del fuego. La espectacular columna de humo llevó a muchos conductores a hacerse eco de las imágenes.