La asociación vecinal de Viesques sostiene que sus fiestas se hicieron con permisos

El 24 de junio en la página web de La Nueva España (www.lne.es) se publicó un titular que decía lo siguiente: "Denuncian a los organizadores de las fiestas de Viesques por realizar sus festejos sin permiso" y en el texto de la noticia se afirmaba que "por otra parte, las autoridades denunciaron también estos últimos días a los organizadores de las fiestas de Viesques que, al parecer, han organizado sus festejos sin presentar el permiso oportuno".

El 25 de junio en formato papel, después de que el presidente de esta asociación hablase telefónicamente el día anterior con una redactora de su periódico, a raíz de la noticia anteriormente señalada, para comunicarle que las fiestas se habían celebrado cumpliendo todos los permisos establecidos por el Ayuntamiento de Gijón, ofreciéndole incluso facilitarle copia de los permisos, lo que posteriormente se hizo, vuelve nuevamente a publicarse un titular que dice "la fiestas de Viesques, denunciadas por la Policía Local por no presentar permisos", reiterando en el cuerpo de la noticia "y también cursaron una denuncia contra los responsables de las fiestas de Viesques por no cumplir el horario y no presentar permiso para las fiestas". Las citadas informaciones que no han sido confrontadas, ni en lo más mínimo, con fuentes solventes, divulgan como ciertos hechos que son falsos e inexactos, y que causan un grave perjuicio a la reputación de la Asociación de Vecinos de Viesques, organizadora de las fiestas, sostiene en un escrito dirigido a este diario y que firma el presidente de la citada entidad vecinal, Iván Suárez Fernández.

Es por ello que a través del presente escrito, con reserva de cuantas acciones legales puedan correspondernos, les requerimos en tiempo y forma para que, de conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación, proceda en el plazo legalmente establecido a la publicación íntegra, sin comentarios o apostillas, en el medio por usted dirigido, tanto en formato papel como a través de la página web, el siguiente texto de rectificación que entrecomillamos:

"En relación a las informaciones aparecidas los días 24 y 25 de junio del presente año en la página web www.lne.es y el periódico La Nueva España acerca de la celebración de las fiestas de Viesques, bajo los titulares "denuncian a los organizadores de las fiestas de Viesques por realizar sus festejos sin permiso" y "la fiestas de Viesques, denunciadas por la Policía Local por no presentar los permisos", nos vemos obligados a rectificar las mismas por haber contenido hechos que son falsos e inexactos.

Se retracta públicamente de las informaciones publicadas.

En particular, la presente rectificación afecta a los siguientes extremos:

Ni las fiestas de Viesques, ni los responsables de la organización de las mismas han sido denunciados por celebrar sus festejos sin permiso ya que las fiestas de Viesques se realizaron con la perceptiva autorización del Ayuntamiento de Gijón de fecha de 20 de junio de 2019. De otro modo se hubiera acordado la suspensión inmediata del evento por la autoridad competente".