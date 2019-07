Un corazón sierense de pálpito gijonés

"Siempre que tengo que hablar en público menciono a Celles. Desde ahora tendré que mencionar, además de Celles y con mucho orgullo también a Gijón". Sabino García Vallina, fundador del grupo TSK, recibió ayer con estas palabras el premio Gijonés del año, que se suma a la lista de reconocimientos que ya ha cosechado este empresarios que impulsó una de las compañías con mayor éxito de Asturias, que emplea a 1.100 personas y factura 1.100 millones de euros anuales. Ayer agradeció el premio otorgado "a un sierense de corazón, que nací en un pueblecito de Celles, Siero. Me siento y me sentiré también gijonés. Es un orgullo que me nombréis gijonés del año por una trayectoria personal y profesional de muchos años".

Su intervención tras recoger el premio de manos de la alcaldesa de Gijón, Ana González, giró en torno a la amistad. "Hagamos de la amistad la mejor política, la podemos hacer todos nosotros", señaló, reiterando en varias ocasiones el valor de la amistad y haciendo un llamamiento a que "construyamos un mundo de amigos, hagamos presente la amistad en nuestras familias, en nuestras empresas, en nuestra sociedad civil, en nuestras instituciones y en nuestros gobiernos, entre regiones y naciones. Hagamos de la amistad la mejor de las políticas y creo que llegaremos más lejos que con ninguna otra cosa".

A la cena en la que recibió este galardón acudieron 300 personas. Además de a los presentes, también tuvo un recuerdo especial para Vicente Álvarez Areces, "que fue el primer Alcalde de Gijón y el primer Presidente del Principado que me apoyó incondicionalmente" y otro emotivo cuando se refirió a su familia, incluyendo su padre al que "después de más de 20 años de dejarnos, sigo recordándolo en infinidad de ocasiones".

Aunque el tono de su intervención fue fundamentalmente emotivo, también hizo alusión a su apuesta empresarial: "En Asturias está el talento por el que hemos apostado y seguimos apostando", apuntó tras recordar que "somos una empresa familiar y asturiana y aunque no sin alguna dificultad añadida, lo hacemos desde aquí".

El jurado que otorgó el premio acordó concedérselo por su prolongada y exitosa trayectoria empresarial, su valía como ejecutivo poniendo en primer término a los profesionales y por haber hecho crecer de manera sostenible sus negocios, además de por su talante abierto y generoso.

Javier Fernández, presidente en funciones del Principado, destacó del galardonado su "capacidad de anticipación", además de su espíritu emprendedor, tesón, trabajo y disciplina. También el "haber sido valiente y tener memoria, porque no se olvida de su origen humilde, de su humildad", agregando que Gijón también es su ciudad, "aunque hayas nacido en otra parte". La Alcaldesa, Ana González, también destacó del premiado que "ha sabido apostar por la excelencia" con la formación de sus trabajadores.

Su figura fue glosada por el director de LA NUEVA ESPAÑA de Gijón, Francisco García, quien destacó que "Sabino ha sabido dar el salto de lo particular a lo general con extrema habilidad y maestría, calculando al milímetro los riesgos pero arriesgando también con osadía de emprendedor. Un salto gigantesco de la aldea al mundo, de Celles a los cinco continentes" con su base nodriza en Gijón.