La Corporación local se sube el sueldo con el rechazo de la derecha y Podemos

El aumento salarial de la corporación municipal gijonesa, en constantes negociaciones desde que la socialista Ana González se hizo con el gobierno local el pasado 15 de junio, fue el foco del debate ayer en el Pleno (el primero con Alcaldesa al mando) pese a que todos los grupos sabían ya que la medida saldría adelante. Finalmente, y con carácter retroactivo, González cobrará 67.361 euros brutos anuales y todos los concejales con dedicación exclusiva o parcial recibirán, porcentualmente, hasta 58.462 euros al año. Este incremento supone una subida del 12% respecto al anterior mandato de Foro y busca equilibrarse al Indice de Precios de Consumo (IPC). Como en los últimos ocho años Foro había congelado los sueldos de los políticos del Consistorio, los cargos del funcionariado público de mayor cargo cobraban ya más que la propia Alcaldesa, que ahora pasa a cobrar un euro más que los citados. Al gobierno socialista lo apoyaron ayer en este apartado Izquierda Unida y Ciudadanos, pero recibió la abstención del Partido Popular y el voto en contra de Podemos, Foro y Vox.

Alberto López-Asenjo, portavoz de los populares, justificó su abstención de forma similar a Eladio de la Concha, de Vox. Ambos creen que si los ciudadanos supiesen de antemano el sueldo de sus futuros políticos y hubiese un reglamento fijo que los regulase se evitaría "tener este mismo debate cada cuatro años". El rechazo de los populares fue más tibia -se abstuvieron para demostrar su voluntad de colaborar con el gobierno incluso en momentos de discrepancia- que el de Vox, que votó en contra, según Eladio de la Concha, para "poner el foco en la necesidad de una ley firme en todo el país" que regule los salarios. Aclaró, de paso, que su partido aboga por la desaparición de las autonomías y la concentración de ayuntamientos para disminuir "el excesivo número de políticos a sueldo".

El grupo de Podemos fue el más beligerante con la subida. Su líder, Yolanda Huergo, adelantó desde el inicio de las negociaciones que votaría ayer en contra por contradecir una de las grandes promesas de su partido: cobrar como máximo 2,2 veces el salario mínimo, que equivale a unos 1.980 euros. Prometió donar el resto del importe y, en respuesta a Aurelio Martín (Izquierda Unida), que pidió "dignificar la política" y huir de "hipocresías y sobreactuaciones" -considera que actualizar el salario político al IPC no debería ser polémico-, Huergo matizó lo contrario: "Dignificar la política también es saber empatizar con los ciudadanos. No contemos cosas que no son: no había que subirse el sueldo necesariamente. Podría incluso haberse bajado", lamentó. Ciudadanos, aunque votó a favor, sí que apoyó la idea de regular estas subidas de antemano para evitar malentendidos y Foro justificó su voto en contra porque, según Jesús Salvador, su partido "congeló conscientemente" los sueldos políticos durante sus ocho años de gobierno "como gesto necesario a la economía adversa que sufría y sufre la ciudad". También cree que este incremento podría haberse hecho de forma más gradual.

La otra gran polémica giró en torno a la asignación de miembros en los consejos de administración de empresas municipales y mixtas, que deja fuera en una de las más valoradas, Gijón al Norte, a los grupos de Foro y Podemos (votos en contra y abstención, respectivamente, en la propuesta conjunta). Según Salvador, en el mandato de Foro el reparto de estos consejeros había impuesto como único criterio el de la representación política. "Entraban los más votados, estuviésemos nosotros de acuerdo o no, porque era lo que considerábamos justo", explicó ayer tras la sesión. Sin embargo, en esta ocasión el reparto de los miembros se fue pactando a lo largo de estas semanas entre todos los grupos, por lo que al final en Gijón al Norte estarán representados PSOE, PP, Ciudadanos e IU. "Habíamos dicho que nos gustaría estar en todos los consejos pero que entendíamos que sería imposible; nuestra única petición era Gijón al Norte porque trabajamos durante ocho años para sacar adelante el proyecto, y no fue así. Sin embargo, sí estará el PP, quinto partido en número de votos", insistió el portavoz forista, que calificó la decisión de los socialistas de dejarles fuera como un "acto de revanchismo político". "Lo mismo pasó con Podemos, que también se queda fuera del consejo pese a que su participación en nuestro mandato fue muy activa", añadió Salvador. La socialista Marina Pineda, sin embargo, explicó que el reparto de consejeros había sido "ponderada" para que todos los partidos participasen en uno u otro y aseguró que en las últimas semanas "todos los partidos menos Podemos estaban de acuerdo en la subida de salarios". "No caigamos en demagogias ahora", espetó.

Al ampliarse el número de partidos representados, en el Pleno de ayer se aprobó también aumentar de 12 a 15 el número de miembros en las tres empresas públicas más importantes: Empresa Municipal de Aguas (EMA), la del transporte público (Emtusa) y la de basuras, denominada Empresa Municipal de Servicios de Medioambiente Urbano de Gijón (Emulsa). También suben de 10 a 12 los miembros de la empresa pública de Turismo y Festejos, Divertia, y se mantienen los nueve integrantes de las dos restantes: el Centro Municipal de Empresas (Impulsa) y la de Vivienda (Emvisa). Esta subida requirió modificar los estatutos de todas las entidades, una propuesta aprobada ayer por mayoría. También hubo apoyo al completo a celebrar las sesiones plenarias en el segundo miércoles de cada mes y que en agosto sea el primer día hábil.