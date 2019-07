Fallece José Luis Martínez, presidente del Ateneo Jovellanos durante veinte años

José Luis Martínez, el alma del Ateneo Jovellanos, presidente desde 1994 hasta 2013, falleció a última hora de la tarde de ayer en Gijón, víctima de una larga enfermedad. Permanecía ingresado en el Hospital de la Cruz Roja tras un agravamiento en su estado de salud. Tenía 87 años, y además, de presidir el Ateneo, también presidió Unicef en Gijón durante años.

Fue Martínez toda una institución en la ciudad a la que dedicó su mayor pasión. Llegó a la entidad cuando tenía apenas un centenar de socios y una deuda de 400.000 de pesetas y lo dejó con casi mil ateneístas y las cuentas en positivo, según él mismo explicaba al dejar el cargo, después de veinte años de labor incansable.

Bajo su mandato, el Ayuntamiento concedió a la entidad la Medalla de Plata de Gijón, una de las máximas distinciones de la villa, así como la medalla de la Santa Sede, que los ateneístas recibieron de manos del nuncio apostólico en España, Manuel Monteiro de Castro, quien les hizo llegar su emblema de Contribución a la Cultura. También recibieron reconocimientos de México, Cuba y Santo Domingo en pago a su labor de difusión de la cultura.

En una entrevista con este diario mostraba José Luis Martínez el orgullo de haber cogido un Ateneo "casi muerto, sumido en la pobreza, y haberlo llevado a la situación actual en la que incluso dispone de un fondo en caja. Aparte, el Ateneo de hoy es una imagen de prestigio en todo el mundo ateneísta. Se ha dado el caso que, ante los problemas que genera la crisis, hay conferenciantes que se han ofrecido a impartirlas sin coste alguno; esto es una alegría y prueba que la gente es buena. También hemos recuperado premios, como el de novela corta, concursos... Y se creó la Asociación Iberoamericana de Ateneos, con la ayuda del entonces presidente del Principado, Sergio Marqués", resumía.

También contaba con gracia cómo durante años lo confundieron con el inolvidable José Luis Martínez, el que fuera párroco de San José, también fallecido. "Sí, me llamaban padre José Luis... Éramos viejos amigos. Ojalá, con el nombre, se me haya pegado algo de su santidad", bromeaba el responsable ateneísta en una de las últimas entrevistas con este diario.

Tras dos décadas de mandato, José Luis Martínez se despidió de los socios del Ateneo Jovellanos en el año 2013, anunciando que no optaría a la reelección en las elecciones convocadas para aquel 6 de junio. Una renuncia que atribuía "a los años y la merma física" tras un enfisema pulmonar. "La salud no me acompaña demasiado y la familia me dice que ha llegado el momento de la jubilación de verdad", se confesó entonces.