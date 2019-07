Un hombre sufre un golpe de calor frente al Albergue de Covadonga

Agentes de la Policía Nacional y un equipo sanitaria de una ambulancia básica atendieron ayer por la tarde a un hombre que se indispuso frente al Albergue de Covadonga después de tratar de acceder al recinto sin la documentación necesaria. El afectado, que al parecer es un paciente con problemas relacionados con la salud mental, trataba de acceder al recinto sin los permisos en regla y acabó sentado en la entrada quejándose de sentir sofocos. Resultó ser un simple golpe de calor que pudo atender "in situ" y que no llegó a revestir gravedad alguna. Los agentes, por su parte sólo acudieron para garantizar la seguridad en la escena, que no pasó a mayores.