La Alcaldesa encarga un nuevo informe sobre las manchas en San Lorenzo

La alcaldesa de Gijón, Ana González, ha avanzado que el Ayuntamiento está buscando un equipo de investigación que determine el origen de las manchas de carbón que cada cierto tiempo llegan a la playa de San Lorenzo, para tener un conocimiento "lo más sólido posible" y a partir de ahí tomar las medidas oportunas. "No se puede estar todos los años con dimes y diretes", remarca en declaraciones a Europa Press. González realiza estas valoraciones tras salir a la luz las conclusiones de un trabajo fin de grado dirigido por investigadores del Instituto del Carbón que habla de que el mineral que aparece en la playa proviene en mayor medida de la actividad industrial portuaria. Sobre este, ha indicado que se trata de un estudio universitario fechado en 2018 que se conoció este mismo año.

En cuanto a las aguas de la bahía gijonesa, la regidora es tajante: "San Lorenzo no está contaminada" e incide en que en la zona Este las aguas fecales no se depuran y eso va a al mar directamente. "Hay que decirlo con toda la dureza del mundo", advierte. A este respecto, y con la depuradora del Este a la espera de resolución judicial, ha valorado que hasta que no entren en funcionamiento el colector de Viesques junto al pozo de tormentas de Hermanos Castro, "nuestra playa está amenazada con nuestra propia red de saneamiento". "No hay que engañar a nadie", sostiene. Así, considera que "la oposición vecinal no está del todo justificada", y reivindica que Gijón no puede permitirse que las aguas fecales de 150.000 vecinos sin depurar lleguen al mar. Por ello, avanzó que el Ayuntamiento va a crear un Consejo sobre las playas, en la que se coordinen los distintos departamentos para que estas, sobre todo las urbanas, estén en las mejores condiciones.

En cuanto al temor de que haya que rescindir de nuevo el contrato de la residencia universitaria por el incumplimiento de los plazos previstos, González reconoce que el proyecto "no va bien", pero agrega que "hay un plan b".