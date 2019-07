Habla la madre de Germán tras la puesta en libertad de los agresores: "Estoy que me llevan los demonios"

"Estoy que me llevan los demonios, rabiada". Yolanda Fernández, la madre de Germán Fernández acoge con resignación y enfado notable la decisión judicial de poner en libertad a los cuatro jóvenes encarcelados de forma preventiva por su supuesta responsabilidad en las graves lesiones sufridas por su hijo en la madrugada del 14 de Julio de 2017, hace ahora casi dos años. "Encima me entero la última de las cosas, nadie me había dicho nada hasta que mis sobrinas lo vieron en el periódico", lamenta.

Su rabia e indignación dejan paso también al temor de encontrarselos por la calle, a pesar de que existan medidas cautelares de alejamiento. "Tenía pensado ir con Germán a la 'Semana negra', sé que no se pueden acercar pero temo encontrarlos", explica. "No quiero ni pensar si me los encuentro por la calle", reflexiona Yolanda Fernandez, que confía en que se celebre el juicio cuanto antes.