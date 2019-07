Jacobo Cosmen sugiere anteponer "la centralidad a la intermodalidad" en la apuesta de Gijón por el transporte público

Centralidad por delante de intermodalidad. Esa es la sugerencia del presidente de Alsa, Jacobo Cosmen, sobre el camino a seguir para mejorar el transporte público en Gijón. Una reflexión que parece ponerle peros al planteamiento pactado por el Ayuntamiento, el Principado y el Ministerio de Fomento en el nuevo convenio de Gijón al Norte con una gran estación intermodal en el entorno del Museo del Ferrocarril.

Cosmen asegura que la intermodalidad no resulta efectiva en un Gijón donde "la inmensa mayoría de los viajes no pasan de los 30 y 35 minutos". En ese contexto la apuesta es la centralidad con una estación en el entorno de la plaza de Europa. El presidente de Alsa dejó claro que si se puede conseguir centralidad e intermodalida en la misma estación sería perfecto pero ante la imposibilidad no vería mal separar las estaciones de autobuses y tren. Siempre desde la defensa de la centralidad para el transporte por carretera.

Cosmen hizo estas declaraciones ante la Casa Consistorial en el acto oficial de presentación del bus turístico de Gijón. A su lado, la alcaldesa de la ciudad, Ana González. "Siempre hemos abogado por la centralidad por encima de la intermodalidad en el caso de Gijón", remató el empresario para quien es básico mejorar las condiciones de la actual parada de autobuses que la empresa usa en Gijón y dar paso a una verdadera estación municipal.