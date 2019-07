El mercadillo de los melómanos

Viejas perlas de la música pertenecientes a grupos como "The Beatles" o "Kiss" se convirtieron ayer en las protagonistas de la feria del disco de Gijón, un espacio destinado principalmente a coleccionistas y melómanos. La convocatoria, que aúna el intercambio con la compraventa musical no pasa desapercibida para los gijoneses. Así, el hotel Asturias, situado en la Plaza Mayor, se convirtió a lo largo de la jornada de ayer en una auténtica delicia para melómanos. Desde las once de la mañana hasta las ocho y media de la tarde se habilitó un espacio situado en la parte trasera del establecimiento, dónde se podía disfrutar de un espacio único para los amantes de la música.

Centenares de discos ordenados en cajas por géneros, estilos, artistas e incluso años. Además, hay que destacar la gran variedad musical y es que se pueden encontrar obras de todas las épocas y ejemplares únicos o difíciles de localizar en los mercados habituales.

Formatos viejos como el vinilo fueron los grandes protagonistas o eso parecía ya que una gran parte del público iba en busca de algunas piezas únicas o simplemente a contemplar auténticas obras de arte que, aunque pasen los años siguen estando igual de consideradas. Pero no solo había vinilos, también se podían encontrar singles, EP o LP. Y como no el formato más familiar en estos tiempos, el CD.