Muere la mujer que entró en parada mientras nadaba en las piscinas del Grupo Covadonga

La mujer de 49 años que había sufrido ayer una parada cardiorrespiratoria mientras nadaba en una de las piscinas de las instalaciones del Grupo Covadonga de Gijón falleció a primera hora de esta tarde en el Hospital de Cabueñes. Aunque había sido reanimada por los socorristas de la entidad deportiva y el personal sanitario de la UVI Móvil, la afectada ingresó en la UCI del hospital en estado muy grave no pudo recuperarse de las lesiones causadas por la parada. El director del Grupo, Antonio Corripio, así como el resto de la directiva de la entidad, ya ha contactado con la familia de la víctima, residente en Madrid, para trasladar sus condolencias.

I. G. C., de 49 años, se sintió indispuesta mientras nadaba en una de las piscinas de menor profundidad y se desmayó antes de poder pedir auxilio. Aunque tras su rescate la mujer ya no tenía pulso ni respiraba, el personal sanitario sí logró reanimarla y la trasladó de urgencia y en estado muy grave a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Cabueñes, donde no pudo recuperarse.