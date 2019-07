La Alcaldesa anuncia la revisión integral de la red de saneamiento tras otro vertido al río Piles

Una llamada a la Empresa Municipal de Aguas para pedir información era el primer movimiento que anunciaba ayer por la mañana la alcaldesa de Gijón, la socialista Ana González, tras recibir la notificación de una nueva denuncia sobre un vertido de aguas residuales al río Piles con una posible afectación a la playa de San Lorenzo. La denuncia, que también se llevó al Principado, surgía de la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies que lo vinculaba a una "posible rotura" del colector de la avenida del Doctor Fleming. El vertido denunciado se apreciaba el domingo y era muy similar a uno detectado el pasado miércoles, según los datos de la Coordinadora.

Pero llamar a la EMA para confirmar la existencia de ese vertido , analizar su origen y evaluar su trascendencia no era la única medida que anunciaba González. La Alcaldesa se plantea una revisión integral del estado de la red de saneamiento de la ciudad. "Si no se trata de un vertido ilegal, de algo hecho de forma voluntaria por alguien, habrá que pensar en revisar la red por si hay algún problema. Eso es lo que manda el sentido común", indicó la alcaldesa.

El gobierno socialista también se ha planteado, sin éxito, buscar alternativas para poder acortar el plazo de construcción del pozo de tormentas de Hermanos Castro, cuya puesta en funcionamiento es básica para poner fin a los alivios de la red de saneamiento de la zona este y garantizar una mayor calidad en las aguas de San Lorenzo. La obra, empezada hace unos meses, tiene un plazo de ejecución de dos años y, en palabras de la regidora, es "absolutamente imposible acortar esos plazos". Un tercer elemento a tener en cuenta, y al que también hizo referencia la mandataria socialista, es la puesta en funcionamiento de la depuradora del este paralizada por mandamiento judicial. Gijón está entre las ciudades españolas que no cumplen con la normativa europea en materia de depuración de sus aguas, lo que le ha costado a España una multa de 12 millones de euros, que se incrementará en once millones semestrales hasta que no se resuelva el problema. Para la Coordinadora Ecoloxista "no es de recibo que, en pleno verano, pueda haber estas fugas a la red de alivios, que se suman a las deficiencias que llevamos años denunciando que cuando llueve mucho los colectores, al ir en carga, alivian directamente al mar y al río . Sin olvidar que el actual sistema de colectores mezcla las aguas pluviales con las residuales cada vez que llueve".

Los vertidos a través de la red de saneamiento a sus aguas no son el único motivo de polémica sobre la situación de la playa de San Lorenzo, donde se ha vuelto a reavivar el eterno debate sobre el origen de las manchas de carbón que con cierta periodicidad se dejan ver sobre el arenal.