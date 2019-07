El bus turístico se plantea ampliar servicio más allá de la temporada de verano

En un Gijón que no para de sumar y sumar turistas batiendo sus propios récords, los poco más de 6.500 clientes que se subieron al año pasado al bus turístico no conforman la más espectacular de las estadísticas que puede presentar la ciudad. Sin embargo, este autobús se reivindica como un servicio que no puede faltar en cualquier ciudad que se proclama turística y, como ayer explicaba la Alcaldesa, la socialista Ana González, es una más de todas las estrategias a coordinar para avanzar en los procesos de desestacionalización que quieren potenciar el turismo en Gijón como un nicho de actividad económica y creación de empleo.

El bus turístico lleva diez años funcionando de la mano de Alsa, que ahora inicia una nueva etapa tras hacerse, en colaboración con Julia Tours, con un nuevo contrato por cuatro años de duración y la posibilidad de prolongarse cuatro más. "Para nosotros ha sido una apuesta a largo plazo y otra forma más de vincularnos a Gijón", indicó el presidente de Alsa, Jacobo Cosmen.

El servicio estará operativo, como mínimo, 102 días al año pero el interés de todos es ir a más. Ahora mismo el compromiso alcanza a la temporada de verano, del 21 de junio al 20 de septiembre, y la Semana Santa y la opción que se baraja es ampliarlo a puentes festivos nacionales y los fines de semana entre Semana Santa y el 20 de junio y entre el 21 de septiembre y el 12 de octubre.