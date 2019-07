"Estamos muy contentos, ya era hora", celebra la defensa de Rubén Á. H.

La puesta en libertad de los cuatro jóvenes supuso una gran alegría para sus familias y también para sus abogados, que llevaban tiempo solicitando sin éxito la salida de prisión de sus clientes. "Estamos muy contentos, ya era hora", valoró Judith Gómez Álvarez, letrada de Rubén Á. H. poco antes de que el joven, que en su día reconoció haber golpeado a Germán Fernández, abandonase el Centro Penitenciario de Asturias. A juicio de la abogada esta decisión debió llegar mucho antes puesto que "los requisitos que se deben cumplir para la prisión preventiva aquí no se cumplían", estima. "Ni existe ni ha existido nunca riesgo de fuga, se ha sobredimensionado el caso", afirma la abogada de Rubén Á. H..

Judith Gómez, confiesa, preparará ahora la defensa de su cliente "de la mejor manera posible para dimensionar en su justa medida lo que fue". "Las lesiones producidas no son un resultado querido ni buscado por nadie; fue un desafortunado resultado que se ha magnificado mucho", estima la letrada. Una opinión compartida por el resto de las defensas del caso, también celebraron ayer la puesta en libertad hasta el juicio de los otros tres encarcelados. Además, Judith Gómez considera que "la prisión a estas edades tan tempranas causa un daño irreparable; no debemos olvidar que son chicos muy jóvenes y que siendo inocentes, porque todavía no han sido declarados otra cosa, han estado privados de libertad sin razones que lo justifiquen".