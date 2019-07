"La intermodalidad es irrenunciable", replica el gobierno del PSOE a Alsa sobre la futura estación

Esencial e irrenunciable. Así considera la portavoz del gobierno socialista, Marina Pineda, intermodalidad en el diseño de la gran estación que el plan vías plantea para Gijón. Era la respuesta al presidente de Alsa, Jacobo Cosmen, que ha defendido públicamente que se "ponga por delante la centralidad a la intermodalidad". Cosmen reivindicó la necesidad de que la estación de autobuses se mantenga céntrica dando como espacio el área de la plaza de Europa. Su planteamiento incluye no descartar que Gijón tenga terminales separadas de trenes y autobuses si eso resulta necesario para cumplir con ese principio de "centralidad" para la instalación que usa la empresa.

El recién aprobado nuevo convenio de la sociedad Gijón al Norte plantea una estación intermodal en el entorno del Museo del Ferrocarril. El documento cuenta con el apoyo de Ayuntamiento, Principado y Ministerio de Fomento.

La propuesta del presidente de Emulsa no ha agradado al gobierno del PSOE. Y tampoco al primer partido de la oposición. Para Ciudadanos, en palabras de su concejal Rubén Pérez Carcedo, "a intermodalidad del transporte público constituye uno de los elementos esenciales del plan de vías y es fundamental para garantizar una adecuada movilidad no sólo ya en Gijón, sino también en nuestros desplazamientos interurbanos, por lo tanto no vamos a renunciar a ella."