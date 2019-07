La propuesta de Alsa al plan de vías: una estación de autobuses nueva y céntrica

Jacobo Cosmen, presidente de Alsa, tiene dos cosas claras al hablar de las prioridades de Gijón en materia de transporte público y, sobre todo, de transporte público por carretera. La primera es "la necesidad de actualizar la estación de autobuses porque, hoy por hoy, no reúne las condiciones idóneas. Es francamente mejorable. En un ranking de ciudades de más de 50.000 habitantes, Gijón es la única que no tiene una estación de autobuses municipal" y la segunda es que ante la previsible imposibilidad de conjugar a satisfacción de los autobuses los principios de intermodalidad y centralidad "nosotros apostamos por la centralidad. En el caso concreto de Gijón, no es igual para todos los mercados, hay que poner la centralidad por delante de la intermodalidad".

Esa centralidad para el popular empresario asturiano está entre el entorno de la actual estación de Alsa muy cerca de la plaza del Humedal y el ámbito de la plaza de Europa -donde está prevista una de las paradas del metrotrén en su prolongación hasta Cabueñes- y no en el entorno del Museo del Ferrocarril donde el nuevo convenio del plan de vías firmado hace pocos meses por Ayuntamiento, Principado y Fomento tras años de renegociación del convenio inicial de 2002 coloca la gran estación de Gijón. Una estación intermodal con espacio para los trenes de cercanías, el largo recorrido, un nuevo edificio de viajeros, un aparcamiento subterráneo y la estación de autobuses. En total, unos 315 millones de una inversión global de más de 800 millones para hacer realidad el gran proyecto de ciudad que tiene entre manos Gijón desde hace décadas..

Las reflexiones de Cosmen, realizadas en el acto de presentación del bus turístico de Gijón que gestiona su empresa y con la Alcaldesa Ana González a su lado, reabren un debate que nunca se cerró del todo en la ciudad pese al pacto político alcanzado a nivel institucional entre administraciones de muy distinto signo político. De hecho, varios especialistas y representantes del Colegio de Arquitectos, ya reflexionaban en un reciente debate sobre el error de ubicar la estación intermodal junto al Museo del Ferrocarril. Eso sí, su opción era llevarla a La Calzada para, de paso, eliminar completamente la división de la ciudad hasta la zona oeste.

"Para dar más intermodalidad se necesitaría una ubicación casi fuera de la ciudad. Además en Gijón no hay demanda de intermodalidad. La mayoría de los viajes no superan los treinta o treinta y cinco minutos, con lo que incluir un transbordo sería añadir una dificultad. Así que si hay que elegir, apostamos por la centralidad y estar lo más cercano posible al cliente", explicaba Jacobo Cosmen para quien en la lucha por garantizarse la cercanía al cliente "todos estamos en la misma guerra. El ferrocarril busca centralidad y el transporte por carretera, también".

Lo ideal para el presidente de Alsa sería sumar intermodalidad y centralidad pero si no se puede no considera que haya que descartar de mano un plan con estación de tren y de autobuses separadas: "Si juntas supone irnos del centro, que sean separadas", concretó matizando que podrían ser infraestructuras diferenciadas y conectadas por el metrotrén. Cosmen también puso en valor utilizar como herramienta de trabajo común "el Consorcio de Transporte, que es un instrumento que funciona muy bien y nos une". El último mensaje de Cosmen: "nuestro interés es un transporte público, accesible y eficiente".