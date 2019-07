El Pleno hace frente a Alsa con un apoyo sin fisuras al plan de la estación intermodal

Ni un paso atrás en la defensa de una gran estación intermodal para Gijón. Ese fue el mensaje unánime de los partidos políticos de la Corporación gijonesa enviaron al presidente de Alsa. Jacobo Cosmen, en una visita a la ciudad para presentar el bus turístico de Gijón, había solicitado, con la mirada puesta en la defensa de una estación de autobuses nueva en el entorno de la plaza de Europa, que se antepusiera "centralidad a intermodalidad". Incluso avaló la posibilidad de terminales separadas de trenes y autobuses si la alternativa conjunta supusiese perder esa centralidad. Una propuesta muy alejada de la pactada por Ayuntamiento, Principado y Fomento en el plan de vías con estación intermodal en el entorno del Museo del Ferrocarril.

"La intermodalidad es algo esencial en el plan de vías. Es irrenunciable" sentenció la edil socialista Marina Pineda en nombre del equipo de gobierno. No muy lejos de ese planteamiento se colocaron el resto de los grupos municipales. Ciudadanos también está en la defensa de lo pactado en el plan de vías. "La intermodalidad del transporte público constituye uno de los elementos esenciales del plan de vías y es fundamental para garantizar una adecuada movilidad no sólo ya en Gijón, sino también en nuestros desplazamientos interurbanos, por lo tanto no vamos a renunciar a ella", explicó el edil Rubén Pérez Carcedo para quien el tiempo del debate ya pasó "y ahora lo que toca es trabajar para que se materialicen los compromisos recogidos y que las obras comiencen lo antes posible.

"Irrenunciable" también fue la palabra usada por la edil popular Ángeles Fernández Ahuja para reivindicar la estación intermodal pactada en el entorno del Museo del Ferrocarril. "Conciliar centralidad e intermodalidad es la mejor y más eficaz garantía de conectividad para el futuro de Gijón", sentenció la concejala para quien lo urgente ahora es que la Alcaldesa "inste al gobierno de Sánchez a dejar de mover papeles sin resultado concreto alguno y que, por tanto, se ponga a trabajar de una vez por todas en favor de Gijón".

Para Yolanda Huergo, portavoz municipal de Podemos, hay dos cosas claras. Una que "Jacobo Cosmen no es un interlocutor a tener en cuenta, básicamente porque se trata de una propuesta que responde exclusivamente a sus intereses económicos. Sorprenden estas declaraciones cuando han permitido que la estación de autobuses de Xixón no esté a la altura de la ciudad, no hay más que ver el estado en el que se encuentra. Y otra que "debemos huir de esta dicotomía entre centralidad e intermodalidad. Xixón necesita una estación intermodal de tren y autobús y entendemos que esta es una demanda irrenunciable si queremos tener una movilidad propia del siglo XXI".

Eladio de la Concha, portavoz de Vox, asume de partida la propuesta de estación intermodal ya pactada y muestra su sorpresa por la propuesta de Cosmen "un deseo, sin especificar forma de financiación, ubicación o ninguna otra cuestión relativa a esa supuesta y novedosa estación de autobuses. La prioridad para Vox es que "no se abra un nuevo problema que enquiste, una vez más, la movilidad y comunicación de Gijón y Asturias con el resto de España".

Intermodalidad es también la palabra que conjuga Aurelio Martín de Izquierda Unida porque "para nosotros esa intermodalidad es un tema estratégico y de interés general al que se debe supeditar cualquier otro interés, por legítimo que sea". Así que para IU la estación debe ser intermodal e ir dónde el consenso político y vecinal la colocó ya hace tiempo.