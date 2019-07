El acusado de abusar de una menor dice en el juicio que ignoraba su edad

La fiscalía mantuvo ayer la petición de 12 años de cárcel para el hombre de 30 años acusado de un supuesto delito continuado de abuso sexual a menor de 16 años, por haber mantenido relaciones en 2018 con una adolescente que entonces tenía 15 años. La defensa solicitó la libre absolución del encausado, alegando que el mismo no conocía la edad de la menor.

El juicio se celebró a puerta cerrada en la sección octava de la Audiencia Provincial después de que defensa y fiscalía no alcanzaran un acuerdo sobre la pena, al rechazar el acusado la oferta que le había hecho el Ministerio Público para rebajar a 9 años de cárcel la condena a fin de ahorrarse el juicio.

Los hechos sucedieron a finales del año pasado, cuando durante mes y medio la menor mantuvo relaciones sexuales consentidas con el acusado en diversas ocasiones. Ambos se habían conocido a través de Instagram en octubre.

Según la acusación pública, a finales de noviembre de 2018 se trasladaron los dos solos a un local de Gijón, que el procesado dijo que era de su propiedad, donde mantuvieron relaciones sexuales, lo que se repitió en otras dos ocasiones en días posteriores. El 2 de diciembre de 2018 la menor no regresó a dormir a su casa. La madre presentó denuncia en Comisaría y la Policía la localizó, al mediodía siguiente, en el domicilio del procesado, donde había mantenido también relaciones sexuales. En noviembre de ese año la menor ya se había ausentado otra noche de casa de sus padres, si bien la defensa del acusado señala que no estuvo con su defendido en esa ocasión.

La abogada del reo, María Rivero, explicó que su patrocinado admitió en el juicio que era conocedor de que la chica era menor de edad, ya que sabía que iba al instituto, pero que no sabía que no había cumplido los 16 años, mientras que la menor declaró que el acusado debía de conocer su edad por las conversaciones que ambos habían mantenido, aunque no había llegado a decírselo directamente.

El hombre fue trasladado desde la prisión de Villabona hasta el Palacio de Justicia para acudir a este juicio. Se encuentra encarcelado para cumplir una condena de nueve meses de prisión otro delito de distinta naturaleza.