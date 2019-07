La Alcaldesa rechaza por razones económicas eliminar la construcción de pisos en el Solarón

La Alcaldesa, la socialista Ana González, retó a quienes abogan por eliminar la construcción de edificios en el ámbito de los Jardines del Tren de la Libertad -popularmente conocido como el Solarón- para consolidar ese espacio como parque a explicar también su fórmula para financiar el plan de vías sin contar con ese dinero. "Habrá que sacarlo de otra parte. Subimos los impuestos y se lo cobramos a los gijoneses y gijonesas o les decimos que no vamos a invertir en nada, ni en pintar un banco, de aquí a muchos años. Las cosas hay que decirlas con claridad y no engañar a la ciudadanía, lo otro es demagogia", explicó la regidora.

Era su reflexión ante una propuesta ciudadana que se ha iniciado en las redes sociales bajo el lema "Un pulmón para el Solarón". Entre los firmantes están el arquitecto Vicente Faixat, el profesor de Universidad Germán Ojeda, el ecologista Paco Ramos, los exconcejales de Xixón Sí Puede Alejandro Zapico y Verónica Rodríguez, el psiquiatra Guillermo Rendueles o el músico Nacho Vegas.

El nuevo convenio del plan de vías fija una inversión de más de 800 millones a pagar por Ministerio de Fomento, Principado y Ayuntamiento. Pero las plusvalías que se obtengan de la venta del antiguo suelo ferroviario reconvertido en residencial sigue siendo una fórmula para minorar el impacto sobre las arcas públicas.

La regidora no está dispuesta a reabrir debates sobre el plan de vías. Ni en lo que tiene que ver con el futuro del Solarón ni con el desarrollo en la ciudad de una gran estación intermodal donde convivan autobuses y trenes de cercanías y largo recorrido. El presidente de Alsa, Jacobo Cosmen, pedía hace unos días anteponer "centralidad a intermodalidad" y asumía separar las estaciones si así se garantizaba que la de transporte por carretera se quedara en su actual ámbito y no en el entorno del Museo del Ferrocarril. "No hay debate. Eso está cerrado. Esas fueron las declaraciones de una empresa privada que defiende sus interés, algo que es legítimo, pero el plan de vías es público", explicó González para quien "vamos a la intermodalidad con todas las estaciones formando un gran complejo".